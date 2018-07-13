Трамп на встрече с Путиным обсудит вмешательство РФ в выборы США в 2016 году

Трамп обсудит с Путиным другие вопросы, включая Украину, Сирию и другие районы Ближнего Востока

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным поднимет вопрос вмешательства РФ в президентские выборы Соединенных Штатов в 2016 году. Об этом сообщает АР.

Трамп заявил, что на встрече с Путиным он поднимет вопрос о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. При этом Трамп отметил, что вряд ли Путин скажет "ты меня подловил".

Трамп добавил, что обсудит с Путиным другие вопросы, включая Украину, Сирию и другие районы Ближнего Востока, а также распространение ядерного оружия.

Отметим, что саммит между президентами пройдет 16 июля в Хельсинки (Финляндия).

Напомним, 4 июля комитет по разведке Сената Соединенных Штатов согласен с выводами американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США. Ранее американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешивалась в президентские выборы США в 2016 году. Однако Трамп и Путин неоднократно отрицали обвинения.