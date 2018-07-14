У Фінляндії назвали час і місце зустрічі Трампа і Путіна

Канцелярія президента Фінляндії розкрила подробиці організації саміту Трампа і Путіна

Зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним 16 липня в Гельсінкі (Фінляндія) розпочнеться о 13:00 за місцевим часом. Про це йдеться в повідомленні на сайті канцелярії президента Фінляндії.

Повідомляється, що вранці 16 липня відбудеться офіційна зустріч президента США і першої леді країни. Передбачається, що Путін може прилетіти до Гельсінкі трохи раніше. Переговори лідерів Росії та США пройдуть в готичному залі Президентського палацу.

Також повідомляється, що в регламенті двосторонньої зустрічі вказано робочий обід, перед яким зустріч проведуть керівники зовнішньополітичних відомств обох країн Майк Помпео і Сергій Лавров. Крім того, за підсумками саміту Трамп і Путін можуть дати спільну прес-конференцію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп на зустрічі з Путіним обговорить втручання російської сторони у вибори президента США в 2016 році. Напередодні на прес-конференції з прем'єр-міністром Британії Терезою Мей, Трамп зазначив, що обговорить з Путіним Україну, Сирію, Близький Схід і розповсюдження ядерної зброї.