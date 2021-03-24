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В Финляндии нашли возможный новый штамм коронавируса

Автор: Андрей Козловский

В финском городе Турку обнаружили возможный новый штамм коронавируса. Он по характеристикам напоминает южноафриканскую мутацию вируса.

Об этом сообщает Центральная университетская больница Турку.

Как сообщается, новый вид COVID-19 обнаружили у местных студентов. У всех зараженных наблюдаются легкие симптомы заболевания. Врачи считают, что обнаруженный вариант вируса довольно легко распространяется, поскольку больных студентов насчитывается уже более чем 90.

В учреждении отметили, что этот штамм не идентичен южноафриканскому, в связи с чем предполагается, что он снова мутировал.

"Мы пока не знаем, откуда он появился здесь. Это станет ясно позже, когда будет известен весь геном вируса", - сообщил главный врач больницы.

Напомним, сегодня Минздрав Индии объявил об обнаружении нового штамма коронавируса с двойной мутацией. Пока неизвестно, связано ли это с ростом случаев коронавируса в стране.

Также ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что новый штамм коронавируса, который изначально зафиксировали в Великобритании, обнаружили еще в ряде стран. Теперь он циркулирует в 118 странах мира.

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