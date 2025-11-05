Фіндиректор "Інтерпайпу" назвав валютні обмеження НБУ основним викликом на фінансовому ринку

"Валютні обмеження стали, мабуть, нашим головним регуляторним викликом з початком війни, залишивши нас в ситуації значно обмеженої можливості обслуговувати наші фінансові зобов’язання", - сказав він.

Як зауважив Кузьменко, з одного боку дуже добре, що Нацбанк частково пішов назустріч і здійснив кілька кроків по лібералізації, дозволивши, наприклад, сплачувати дивіденди у розмірі купону по євробондам.

"Але це тільки часткове вирішення питання: є тіло боргу, є інші боргові інструменти, і потрібно рухатися далі з наступними кроками. Однак наразі, стратегічно, дія цих обмежень фактично відрізає українські компанії від доступу на іноземні ринки капіталу", - підкреслив топменеджер.

Водночас, за його словами, на четвертий рік війни фінансова система України працює дуже добре.

"Ніколи не думав, що таке буде можливим. Приємно згадувати позитивне відношення та гнучкість у перші місяці війни наших українських банків, особливо державних", - сказав фіндиректор.

Проте зараз, зазначив Сергій Кузьменко, у міру стабілізації ситуації на фінансовому ринку, банки стали більш зарегульовані та дуже обережні, при цьому втрачаючи додаткові можливості для збільшення прибутку.

Топменеджер також відмітив, що "Інтерпайп" - одна з небагатьох українських компаній, яка зберегла довіру міжнародних інвесторів та має розміщені єврооблігації.

"До цього призвели кілька факторів успіху. По-перше, це наші робітники та їх самовідданість, цільоспрямованість та незламність, особливо у Нікополі. По-друге, це успішна бізнес-модель, яка базується на вертикальній інтеграції - від металобрухту до відливки "зеленої" сталі та виробництва диверсифікованого портфелю готових продуктів з високою доданою вартістю та широкою присутністю на ключових експортних ринках світу", - підкреслив фіндиректор "Інтерпайп".

Третім фактором він назвав консервативну фінансову політику компанії з відносно низьким боргом та додатковою ліквідністю на балансі, яка дає можливість швидко інвестувати в зростання робочого капіталу.