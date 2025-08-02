Фінансував армію РФ: губернатор Воронезької області отримав підозру від України

Зазначимо, що судячи з фото у дописі (яке замазано), мова йде про чинного губернатора Олександра Гусєва.

"Органи прокуратури України заочно повідомили про підозру губернатору Воронезької області РФ у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 1 ст. 110-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, чиновник фінансово та матеріально забезпечував військових армії РФ, які ведуть бойові дії проти ЗСУ на території України.

Зокрема, губернатор організував передачу квадрокоптерів, портативних радіостанцій, генераторів, автомобілів, приладів нічного бачення, а також забезпечив виділення коштів з резервного фонду уряду Воронезької області РФ для осіб, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони України.

Також у прокуратурі нагадали, що з жовтня 2022 року цей посадовець перебуває під санкціями в Україні.

Крім того, у 2022-,2023 роках його включили до санкційних списків США, Канади, Великої Британії, Європейського Союзу, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії.

"Досудове розслідування за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури здійснює Управління СБУ в області", - додали у прокуратурі.