ua ru
Вт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Фінансуватимуть бюджет Росії. Путін ввів плату за вихід з російського ринку, - Financial Times

Новость на русском →
Вівторок 28 березня 2023 15:10
Фінансуватимуть бюджет Росії. Путін ввів плату за вихід з російського ринку, - Financial Times Фото: Фінансуватимуть бюджет Росії. Путін ввів плату за вихід з російського ринку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Всі компанії, які ще не встигли вийти з російського ринку, так чи інакше профінансують бюджет Росії у разі вищезгаданого рішення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як пише видання, норвезька компанія Wenaas вже уклала першу угоду про "добровільне пожертвування" в бюджет країни-агресора за право піти з російського ринку.

Зазначається, що компанія уклала угоду після продажу своїх готелів. Ціна угоди склала 203 млн євро, у тому ж числі 10%, які пішли до бюджету Росії.

Раніше ж компанії, які виходили з Росії, могли обрати між "добровільним внеском" або ж відтермінуванням платежу від продажу на кілька років. Однак тепер кожна транзакція, яка пов'язана з виходом з ринку повинна бути узгоджена з російською урядовою комісією.

Багато тих, хто намагався вийти з компанії - опинились в пастці довгого і заплутаного процесу. Наразі ж близько 2 тисяч заявок очікують на схвалення, а комісія тим часом збирається тричі на місяць й розглядає не більше семи заявок за одне засідання.

Додається, що поповнити власний бюджет за рахунок тих, хто покинув російський ринок Кремль вирішив ще в грудні 2022 року. Тоді ж спікер Держдуми країни-агресора В'ячеслав Володін заявив, що зміни до законодавства передбачають скасування преференцій для тих, хто залишив РФ і введення для них підвищеної ставки оподаткування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
У восьми областях України значні знеструмлення через негоду та пошкодження мереж
У восьми областях України значні знеструмлення через негоду та пошкодження мереж
DAILY
За крок до фронту. Як міста поблизу Бахмута живуть під ворожим вогнем
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна За крок до фронту. Як міста поблизу Бахмута живуть під ворожим вогнем