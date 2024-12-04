Фінансування на усіх рівнях: яку допомогу отримуватимуть ветерани для свого бізнесу

За її словами, законопроєкт про ветеранське підприємництво - №10258, нещодавно ухвалений у першому читанні, почали готувати ще у 2022 році і його мета - максимально спростити умови для запуску і ведення ветеранами своєї підприємницької діяльності.

"Після перемоги України, кількість ветеранів і членів ветеранських родин може зрости до 5 млн людей. І наше завдання - не просто їх пожиттєве фінансове утримання, а умови, які дозволять як максимально ефективно інтегруватися у мирне життя. Цьому значно сприятиме законодавство, яке пропише умови і правила ведення ветеранського бізнесу”, - наголосила Шуляк.

Мета законопроєкту №10258 - передбачити на законодавчому рівні механізми, за якими ветеранські бізнеси матимуть спрощений доступ до державного фінансування і грантів на ведення підприємницької діяльності. Згідно з документом, будуть передбачені програми на кшталт "єПідтримки", "єРоботи", і програми "5-7-9" для всіх інших бізнесів, які вже ефективно працюють.

"Вони будуть максимально адаптовані під ветеранські спільноти. Звичайно, це будуть програми регіонального рівня, де на рівні обласних бюджетів будуть закладатися відповідні кошти. І звичайно, це програми, які будуть безпосередньо стосуватися місцевого рівня. Тому що в громадах, де буде розвиватись ветеранське підприємництво, будуть боротися за те, щоб ветеранський бізнес розвивався в них", - пояснила Шуляк.

За її словами, ветеранська спільнота – це дуже креативні люди, які використовують різні інноваційні підходи для впровадження того чи іншого виду діяльності. Тому це все буде в плюс і в розвиток цієї громади

При цьому парламенарка уточнила, що відповідні програми передбачені на всіх трьох рівнях - державному, регіональному і місцевому. І це, на її думку, абсолютно правильно. Якщо говорити про державну програму "5-7-9", яка працює для різних підприємств в Україні, то держава на центральному рівні компенсує відповідні відсотки, а обласні і місцеві програми також мають можливість компенсувати відсотки, додала Шуляк.

"До речі, є підприємства, які за кредитами сплачують "нуль" саме за цією програмою, тому що йде компенсація на всіх трьох рівнях. І тут для підтримки ветеранського підприємства буде застосований також такий механізм", - резюмувала Шуляк.

Нагадаємо, 29 жовтня 2024 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ветеранське підприємництво. Документом рівні законодавства чітко визначили, що є ветеранське підприємництво і хто зможе скористатися такими пільгами.

Це будуть і ветерани, які самозайняті, це будуть і ФОПи, які засновані ветеранами, це будуть і юридичні особи, які створені або ветеранами або членами їхніх сімей, якщо в статутному капіталі більше 60%. І саме для таких суб'єктів господарювання буде застосовуватись державна підтримка.