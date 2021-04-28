Финансовый регулятор США сохранил ставку на уровне 0-0,25% годовых

“Комитет решил сохранить диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 0,25% и ожидает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, согласованных с ФРС”, - отмечается в сообщении.

Финансовый регулятор также уточнил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму 120 млрд долларов, в том числе ценные бумаги Казначейства США на 80 млрд и ипотечные бонды на 40 млрд долларов "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

В ФРС отметили, что пандемия COVID-19 вызывает “огромные трудности в экономике и на рынке труда США и во всем мире”. “На форе прогресса в вакцинации и сильной политической поддержки показатели экономической активности и занятости улучшились”, - добавляется в заявлении.

Подчеркивается, что регулятор продолжит отслеживать экономические перспективы и будет готов при необходимости скорректировать курс денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению поставленных целей.