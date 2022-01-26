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Финансовый регулятор США оставил базовую ставку без изменений

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Вашингтон, Среда 26 января 2022 21:28
Финансовый регулятор США оставил базовую ставку без изменений Фото: ФРС США оставил базовую ставку без изменений (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Федеральная резервная система (ФРС) США на заседании 26 января сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Также регулятор объявил о двухкратном снижении выкупа активов с рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ФРС.

"Комитет (по операциям на открытом рынке - ред.) стремится к поддержанию максимальной занятости на рынке труда и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей принято решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 0,25%", - говорится в релизе американского регулятора.

Кроме того, ФРС объявил о снижении объема ежемесячного выкупа активов с рынка в феврале до 30 млрд долларов с 60 млрд в январе.

В ФРС заявили о готовности скорректировать позицию денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей комитета.

Напомним, в середине декабря прошлого года ФРС сохранила базовую ставку на нулевом уровне, но при этом ухудшила прогноз ВВП на 2021 год.

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