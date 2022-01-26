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Фінансовий регулятор США залишив базову ставку без змін

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Вашингтон, Середа 26 січня 2022 21:28
Фінансовий регулятор США залишив базову ставку без змін Фото: ФРС США залишив базову ставку без змін (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Федеральна резервна система (ФРС) США на засіданні 26 січня зберегла базову процентну ставку на рівні 0-0,25% річних. Також регулятор оголосив про дворазове зниження викупу активів з ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз ФРС.

"Комітет (за операціями на відкритому ринку - ред.) прагне до підтримки максимальної зайнятості на ринку праці та інфляції на рівні 2% в довгостроковій перспективі. На підтримку цих цілей прийнято рішення зберегти цільовий діапазон ставки по федеральних фондах на рівні від 0 до 0,25%", - йдеться в релізі американського регулятора.

Крім того, ФРС оголосив про зниження обсягу щомісячного викупу активів з ринку в лютому до 30 млрд доларів з 60 млрд у січні.

У ФРС заявили про готовність скорегувати позицію грошово-кредитної політики, якщо виникнуть ризики, які можуть перешкодити досягненню цілей комітету.

Нагадаємо, в середині грудня минулого року ФРС зберегла базову ставку на нульовому рівні, але при цьому погіршила прогноз ВВП на 2021 рік.

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ФРС Сполучені Штати Америки
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