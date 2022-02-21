Финансовые схемы Коломойского ввергли Украину в рецессию, - Pittsburgh Post

Финансовые схемы олигарха Игоря Коломойского и его окружения едва ли не обанкротили ведущее финансовое учреждение Украины и ввергла экономику страны в рецессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование американской газеты Pittsburgh Post-Gazette.

"Год за годом переводы продолжались, в то время как прокуратура утверждает, что г-н Коломойский организовал схему, которая чуть не обанкротила крупнейшее финансовое учреждение Украины и ввергла экономику страны в рецессию", - говорится в статье.

Согласно материалам уголовного расследования и протоколов судебных заседаний, с 2006 по 2015 годы Коломойский весте с партнерами осуществили 5222 транзакции в США на сумму 4,46 млрд долларов. Эти деньги, по утверждению журналистов, были выведены из Украины и в последствии использованы для покупки недвижимости и прочих активов в США.

Связанные непосредственно с Коломойским компании, по данным Pittsburgh Post-Gazette, за это период получили 1,26 млрд долларов.

"Хотя до сих пор никому не было предъявлено уголовное обвинение, прокуратура подала в суд иски об аресте имущества, которое, по их утверждению, куплено на деньги, украденные из украинского банка, где Коломойский был крупным акционером", - говорится в статье.