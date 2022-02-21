ru ua
Пн, 21 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Финансовые схемы Коломойского ввергли Украину в рецессию, - Pittsburgh Post

Новина українською →
Киев, Понедельник 21 февраля 2022 12:48
Финансовые схемы Коломойского ввергли Украину в рецессию, - Pittsburgh Post Фото: бизнесмен Игорь Коломойский (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Финансовые схемы олигарха Игоря Коломойского и его окружения едва ли не обанкротили ведущее финансовое учреждение Украины и ввергла экономику страны в рецессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование американской газеты Pittsburgh Post-Gazette.

"Год за годом переводы продолжались, в то время как прокуратура утверждает, что г-н Коломойский организовал схему, которая чуть не обанкротила крупнейшее финансовое учреждение Украины и ввергла экономику страны в рецессию", - говорится в статье.

Согласно материалам уголовного расследования и протоколов судебных заседаний, с 2006 по 2015 годы Коломойский весте с партнерами осуществили 5222 транзакции в США на сумму 4,46 млрд долларов. Эти деньги, по утверждению журналистов, были выведены из Украины и в последствии использованы для покупки недвижимости и прочих активов в США.

Связанные непосредственно с Коломойским компании, по данным Pittsburgh Post-Gazette, за это период получили 1,26 млрд долларов.

"Хотя до сих пор никому не было предъявлено уголовное обвинение, прокуратура подала в суд иски об аресте имущества, которое, по их утверждению, куплено на деньги, украденные из украинского банка, где Коломойский был крупным акционером", - говорится в статье.

Напомним, по утверждению американских СМИ, олигарх Игорь Коломойский вопреки заявлениям ФБР и Государственного департамента, пользуется эксклюзивной благосклонностью украинской власти.

Как сообщалось ранее, Игорь Коломойский стал крупнейшим владельцем недвижимости в Кливленде штат Огайо. По данным ФБР, схемы покупки недвижимости использовались для отмывания денег.

Читайте РБК-Украина в Google News
Игорь Коломойский
NEWS
План России в отношении Украины раскрыт. Минобороны озвучило сценарий агрессии
План России в отношении Украины раскрыт. Минобороны озвучило сценарий агрессии
DAILY
Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц