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Фінансові схеми Коломойського привели Україну до рецесії, - Pittsburgh Post

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Київ , Понеділок 21 лютого 2022 12:48
Фінансові схеми Коломойського привели Україну до рецесії, - Pittsburgh Post Фото: бізнесмен Ігор Коломойський (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Фінансові схеми олігарха Ігоря Коломойського та його оточення ледве не збанкрутували провідну фінансову установу України та ввела економіку країни у рецесію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування американської газети Pittsburgh Post-Gazette.

"Рік за роком перекази тривали, у той час як прокуратура стверджує, що Коломойський організував схему, яка мало не збанкрутувала найбільшу фінансову установу України і ввела економіку країни в рецесію", - йдеться у статті.

Згідно з матеріалами кримінального розслідування та протоколів судових засідань, з 2006 по 2015 роки Коломойський разом з партнерами здійснили 5222 транзакції в США на суму 4,46 млрд доларів. Ці гроші, за твердженням журналістів, були виведені з України та згодом використані для покупки нерухомості та інших активів у США.

Пов'язані безпосередньо з Коломойським компанії, за даними Pittsburgh Post-Gazette, за цей період отримали 1,26 млрд доларів.

"Хоча досі нікому не було пред'явлено кримінальне обвинувачення, прокуратура подала до суду позови про арешт майна, яке, за їхнім твердженням, куплено на гроші, вкрадені з українського банку, де Коломойський був великим акціонером", - йдеться у статті.

Нагадаємо, за твердженням американських ЗМІ, олігарх Ігор Коломойський усупереч заявам ФБР та Державного департаменту користується ексклюзивною прихильністю української влади.

Як повідомлялось раніше, Ігор Коломойський став найбільшим власником нерухомості в Клівленді штат Огайо. За даними ФБР, схеми покупки нерухомості використовувалися для відмивання грошей.

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Ігор Коломойский
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