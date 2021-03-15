Финансовые санкции за экспроприацию "Мотор Сичи" окажутся неподъемными для Украины, - эксперт

Финансовые санкции за экспроприацию "Мотор Сичи" у китайских инвесторов в размере $3,6 млрд окажутся неподъемными для Украины. В итоге Вашингтон будет компенсировать Киеву потери в международном арбитраже.
Об этом заявил эксперт по вопросам украино-китайских отношений, член правления украино-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко.
"Это слишком дорого для страны, экономика которой едва удерживается от краха благодаря экспорту товаров в Китай, и живет от кредита до кредита от МВФ. Скорее всего, в итоге Вашингтону придется искать деньги, чтобы компенсировать Киеву потери на $ 3,6 млрд, которые грозят Украине в международном арбитраже", - прогнозирует Пилипенко.
В то же время он добавил, что экспроприацией "Мотор Сичи" у инвесторов из КНР Киев пытается "купить лояльность" новой администрации США, хотя Вашингтон не требует таких радикальных действий - его Минторг всего лишь ввел режим мониторинга американских компаний с Китайской Skyrizon, которая является акционеров украинского двигателестроительного завода.
Эксперт также убежден, что ситуация вокруг "Мотор Сич" - лишь попытка отвлечь внимание новой администрации США, не выполняя ее главных требований в сфере борьбы с коррупцией.
"Свежая публикация Washington Post от 13 марта дает Украине и ее власти четкие сигналы, чего от нее ждут: деолигархизация, преодоление коррупции, судебная реформа и государственные институты, которые обеспечат эффективное движение в этом направлении. В перечне приоритетов нет ни слова об экспроприации "Мотор Сич" или каком-то другом противодействии коммерческому сотрудничеству Украины с КНР. Но украинская власть упорствует в вопросе "Мотор Сич", проваливая реально приоритетные "домашние задания" США по реформированию, которые пойдут на пользу самой же Украине", - отметил эксперт.
Напомним, китайские акционеры предприятия обратились в международный арбитраж для взыскания с Украины $ 3,6 млрд за "незаконную экспроприацию" - так инвесторы из КНР квалифицировали действия Украины, которая на протяжении многих лет препятствует им в управлении компанией.
В то же время, СНБО и Верховная рада готовят национализацию компании "Мотор Сич", которая была корпоратизирована и приватизирована коллективом завода около двадцати лет тому назад.
По словам экс-вице-премьера Павла Розенко, национализация "Мотор Сич" - проявление политической топ-коррупции, поскольку государственное финансирование и льготы для авиастроительной отрасли сформировала целую касту коррупционеров и лоббистов, которые обманывают власть ради достижения личных целей по дальнейшему незаконному обогащению.
В свою очередь, представители финансового рынка видят серьезные риски для обвала гривны после проигрыша Украины в международном арбитраже за экспроприацию "Мотор Сич" у китайских инвесторов.
Кроме того, в результате напряженности в отношениях с КНР Украине грозят прямые и косвенные потери на $ 11 млрд, которые могут оказаться катастрофическими, учитывая, что чистые золотовалютные резервы Нацбанка Украины за вычетом долга перед МВФ составляют всего лишь $ 18,1 млрд.