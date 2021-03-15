Фінансові санкції за експропріацію "Мотор Січі" є непід'ємними для України, - експерт

"Це занадто дорого для країни, економіка якої ледь утримується від краху завдяки експорту товарів у Китай, і живе від кредиту до кредиту від МВФ. Швидше за все, в результаті Вашингтону доведеться шукати гроші, щоб компенсувати Києву втрати на $ 3,6 млрд, які загрожують Україні у міжнародному арбітражі", - прогнозує Пилипенко.

Водночас він додав, що експропріацією "Мотор Січі" в інвесторів з КНР Київ намагається "купити лояльність" нової адміністрації США, хоча Вашингтон не вимагає таких радикальних дій - його Мінторг лише ввів режим моніторингу американських компаній з Китайської Skyrizon, яка є акціонерів українського двигунобудівного заводу.

Експерт також переконаний, що ситуація навколо "Мотор Січ" - лише спроба відвернути увагу нової адміністрації США, не виконуючи її головних вимог у сфері боротьби з корупцією.

"Свіжа публікація Washington Post від 13 березня дає Україні та її владі чіткі сигнали, чого від неї чекають: деолігархізація, подолання корупції, судова реформа, державні інститути, які забезпечать ефективний рух у цьому напрямку. У переліку пріоритетів немає ні слова про експропріацію "Мотор Січ" чи якусь іншу протидію комерційній співпраці України з КНР. Але українська влада наполягає на питанні "Мотор Січ", провалюючи реально пріоритетні "домашні завдання" США з реформування, які підуть на користь самій Україні", - зазначив експерт.