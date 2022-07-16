Финансовые лидеры G20 не смогли согласовать позицию по вторжению России в Украину, - Reuters

Ожидается, что министр финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати, который проводит двухдневное мероприятие, вместо этого выступит с заявлением председателя, подводящим итоги встречи, сообщили два источника, "Мы не ожидаем коммюнике", - сказал один из источников.

Высокопоставленные западные чиновники, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен и министр финансов Канады Христя Фриланд, в пятницу осудили войну и раскритиковали российских чиновников за огромные экономические последствия, вызванные войной.

Министр финансов Украины Сергей Марченко, выступивший на встрече виртуально, призвал к "более жестким адресным санкциям" против России за ее вторжение в Украину. Война превалировала на недавних встречах G20, в том числе встрече министров иностранных дел на прошлой неделе.

Западные страны ввели строгие санкции против России и обвинили ее в военных преступлениях в Украину. Другие страны G20, включая Китай, Индию и Южную Африку, реагировали более сдержанно.

"Мы переживаем бесконтрольный период в мировой экономике, когда "Большая двадцатка" парализована войной Путина, а "Большая семерка" не может возглавить мировые общественные процессы", - сказал Кевин Галлахер, возглавляющий Центр политики глобального развития в Бостонском университете.

Шри Мульяни надеялся, что делегаты на встрече на этой неделе смогут совместно обсудить рост цен на сырьевые товары, эскалацию кризиса в области продовольственной безопасности и побочные эффекты, влияющие на способность стран с низким уровнем доходов погашать долги.

Противодействие Китаю

Посол США в Японии Рам Эмануэль заявил журналистам на этой неделе, что отсутствие прозрачности в кредитах Китая развивающимся странам было "основным направлением координации" между Соединенными Штатами и Японией, которые обе участвуют в действиях G7 для противодействия китайской экспансии.

Эмануэль сказал, что кредитование Китая вызвало проблемы в Шри-Ланке, Пакистане и других странах.

"Есть закономерность. Где бы ни был след Китая, вы получаете страны, которые финансово и экономически не только зависимы, но и находятся в смертельной ловушке", - сказал он.

Он добавил, что западные страны оказывали давление на Китай, чтобы тот реструктурировал эти долговые контракты и преобразовал свою роль в "вклад в пользу страны, а не в долг и рабство".