Фінансові лідери G20 не змогли узгодити позицію щодо вторгнення Росії в Україну, - Reuters

Очікується, що міністр фінансів Індонезії Шрі Мульяні Індраваті, який проводить дводенний захід, замість цього виступить із заявою голови, що підводить підсумки зустрічі, повідомили два джерела, "ми не очікуємо Комюніке", - сказав один з джерел.

Високопоставлені Західні чиновники, в тому числі міністр фінансів США Джанет Єллен і міністр фінансів Канади Христя Фріланд, в п'ятницю засудили війну і розкритикували російських чиновників за величезні економічні наслідки, викликані війною.

Міністр фінансів України Сергій Марченко, який виступив на зустрічі віртуально, закликав до "жорсткіших адресних санкцій" проти Росії за її вторгнення в Україну. Війна переважала на недавніх зустрічах G20, в тому числі зустрічі міністрів закордонних справ минулого тижня.

Західні країни ввели суворі санкції проти Росії і звинуватили її у військових злочинах в Україні. Інші країни G20, включаючи Китай, Індію та Південну Африку, реагували більш стримано.

"Ми переживаємо безконтрольний період у світовій економіці, коли "Велика двадцятка" паралізована війною Путіна, а "Велика сімка" не може очолити світові суспільні процеси", - сказав Кевін Галлахер, який очолює Центр політики глобального розвитку в Бостонському університеті.

Шрі Мульяні сподівався, що делегати на зустрічі цього тижня зможуть спільно обговорити зростання цін на сировинні товари, ескалацію кризи в галузі продовольчої безпеки і побічні ефекти, що впливають на здатність країн з низьким рівнем доходів погашати борги.

Протидія Китаю

Посол США в Японії Рам Емануель заявив журналістам на цьому тижні, що відсутність прозорості в кредитах Китаю країнам було "основним напрямком координації" між Сполученими Штатами та Японією, які обидві беруть участь в діях G7 для протидії китайської експансії.

Емануель сказав, що кредитування Китаю викликало проблеми в Шрі-Ланці, Пакистані та інших країнах.

"Є закономірність. Де б не був слід Китаю, Ви отримуєте країни, які фінансово і економічно не тільки залежні, але і знаходяться в смертельній пастці", - сказав він.

Він додав, що західні країни чинили тиск на Китай, щоб той реструктурував ці боргові контракти і перетворив свою роль в "Внесок на користь країни, а не в борг і рабство".