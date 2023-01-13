Фінансової підтримки України недостатньо, оскільки війна затягується, - Марченко

"Підтримка міжнародних партнерів відіграє вирішальну роль у тому, як ми переживемо 2023-й бюджетний рік. Ми вітаємо намір США продовжити надання грантів Україні, а також пропозицію Єврокомісії запустити нову повномасштабну програму макрофінансової допомоги Україні в 2023 році. Але оскільки війна затягується, цього недостатньо", - написав Марченко.

Як зазначив міністр, великі економіки та міжнародні фінансові інститути мають знайти нові інструменти та рішення - і не лише для України. Коли країна зазнає нападу, їй потрібна повна участь та постійна співпраця.

Марченко нагадав, що, ґрунтуючись на досвіді координації військової допомоги на авіабазі Рамштайн у Німеччині, а також для координації фінансової підтримки України та задоволення невідкладних фінансових потреб, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонували нову платформу для фінансової координації.

"Ідея розробки цієї платформи полягає в тому, щоб на регулярній основі збирати за столом переговорів країни "Великої сімки" та міжнародні фінансові інститути, щоб полегшити обмін інформацією про ключові події та прогнози, а також забезпечити своєчасний та ефективний напрямок фінансової допомоги від різних донорів" , - розповів міністр.

За його словами, з Україною як співголовою платформа могла б розробити ефективні та стійкі механізми для координації фінансової підтримки України, а також стати цінною моделлю для використання іншими країнами в майбутньому.

Марченко зазначив, що війна Росії зачіпає не лише економіку України. Економічні наслідки були глобальними. Багато країн стикаються з найвищою інфляцією за останні десятиліття, величезними витратами на енергію та загрозами рецесії.

"Продовольча безпека та енергетична криза принесуть набагато більше смертей та страждань у всьому світі. Ми повинні більш тісно працювати над пошуком рішення для всіх нас", - додав він.