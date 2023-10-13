Фінансовий комітет Ради переголосує норму про політично значущих осіб

Як заявив Арахамія, сьогодні на комітеті прийняли редакцію закону про політично значущих осіб, яка не відповідає вимогам наших партнерів з ЄС.

"Це неприйнятно для нас, буду ініціювати повторне засідання комітету для перегляду редакції законопроекту до другого читання", - написав він у Telegram.

Водночас Железняк повідомив, що "після заяви Арахамії буде повторне засідання комітету у понеділок для перегляду норми".

Нагадаємо, Верховна рада 21 вересня схвалила в першому читанні зміни до закону про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму.

Законопроектом №9269-д, зокрема, пропонується створити реєстр політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs) та повернути для них пожиттєвий фінансовий моніторинг (замість трьох років).

Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і мав бути виконаний до кінця вересня 2023 року. Також це умова для відкриття перемовин про членство з ЄС.