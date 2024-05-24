Фінансові керівники G7 погоджують кредит Україні під заставу російських активів

Як зазначає агентство, коментарі офіційних осіб напередодні зустрічі у Стрезе на півночі Італії дозволяють припустити, що жодних точних подробиць щодо плану США надати Україні кредит не з'явиться.

"Ми винесемо пропозицію використовувати непередбачений прибуток від російських активів за найближчі роки. Давайте порівняємо пропозиції. Давайте подивимося, яка з пропозицій є найбільш зручною, найефективнішою і найшвидшою", - заявив журналістам міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер перед відкриттям сесії.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що кредит може становити близько 50 млрд доларів, але суми ще не узгоджені. Інші офіційні особи G7, які брали участь у переговорах, висловили обережність, пославшись на складні юридичні та технічні аспекти, які потрібно вирішити.

У суботу до міністрів приєднається Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що багато питань щодо кредитної пропозиції залишаються відкритими, і він не очікує, що G7 прийме якесь конкретне рішення у Стрезе.

У цьому випадку офіційні особи продовжать переговори, сподіваючись досягти прогресу до моменту зустрічі лідерів G7 в південному італійському регіоні Апулія 13-15 червня.