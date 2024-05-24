RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Финансовые руководители G7 согласовывают кредит Украине под залог российских активов

Фото: Финансовые руководители G7 собрались на саммит в Италии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министры финансов и главы центральных банков стран "Большой семерки" начали 24 мая двухдневную встречу в Италии, стремясь согласовать предоставления кредита Украине, гарантированного будущими доходами от 300 млрд в долларов замороженных российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, комментарии официальных лиц накануне встречи в Стрезе на севере Италии позволяют предположить, что никаких точных подробностей по плану США предоставить Украине кредит, не появится.

"Мы вынесем предложение использовать непредвиденную прибыль от российских активов за ближайшие годы. Давайте сравним предложения. Давайте посмотрим, какое из предложений является наиболее удобным, самым эффективным и самым быстрым", - заявил журналистам министр финансов Франции Брюно Ле Мэр перед открытием сессии.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что кредит может составить около 50 млрд долларов, но суммы еще не согласованы. Другие официальные лица G7, участвовавшие в переговорах, выразили осторожность, сославшись на сложные юридические и технические аспекты, которые предстоит решить.

В субботу к министрам присоединится министр финансов Украины Сергей Марченко.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что многие вопросы по кредитному предложению остаются открытыми, и он не ожидает, что G7 примет какое-либо конкретное решение в Стрезе.

В этом случае официальные лица продолжат переговоры в надежде добиться прогресса к моменту встречи лидеров G7 в южном итальянском регионе Апулия 13-15 июня.

 

 

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что страны "Большой семерки" сходятся во мнении относительно плана США по использованию замороженных российских активов и выделению кредита на 50 млрд долларов. США хотят использовать прибыль от российских активов, чтобы иметь возможность предоставить Киеву больше денег вперед, а будущие доходы покроют эти расходы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияG7