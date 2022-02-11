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Финансовая система Украины нуждается в поддержке: глава НБУ встретился с послами G7

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Украина, Пятница 11 февраля 2022 16:08
Финансовая система Украины нуждается в поддержке: глава НБУ встретился с послами G7 Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Правление Национального банка Украины встретилось с послами и представителями посольств стран "Группы семи" (G7), а также послом ЕС в Украине. Поддержка международных партнеров важна для обеспечения макроэкономической стабильности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы НБУ Кирилла Шевченко в Facebook.

Как отметил Шевченко, во время встречи обсудили актуальные вопросы сегодняшней повестки дня: текущую макроэкономическую ситуацию в Украине, ситуацию на валютном рынке, а также монетарную и валютную политику НБУ, состояние дел в банковском секторе.

"Мы подчеркнули, что сегодня поддержка наших международных партнеров, в том числе информационная, чрезвычайно важна для обеспечения макроэкономической стабильности в Украине в нынешних условиях", - добавил он.

Напомним, послы стран Европейского союза одобрили предложение Еврокомиссии о выделении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины. Это должно ускорить принятие окончательного решения в Европарламенте.

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