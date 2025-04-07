Фінансова подушка України зросла на 2,2 млрд доларів завдяки допомозі партнерів

Завдяки скороченню валютних інтервенцій та безпрецедентній міжнародній допомозі Нацбанк наростив резерви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Міжнародні резерви України протягом березня 2025 року зросли на 5,8% (на 2,235 млрд доларів) до 42,380 млрд доларів.
Як зазначили в НБУ, така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, - зменшенням обсягів чистого продажу валюти НБУ на валютному ринку.
На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 5,980 млрд доларів. З цієї суми:
Крім того, Україна отримала кредит 970 млн доларів відповідно до угоди між Україною та Великобританією в межах ERA. Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 787 млн доларів. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 729,2 млн доларів.
У березні порівняно з лютим 2025 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 12,5%. НБУ продав на валютному ринку 2,644 млрд доларів.
Крім того, у березні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 410 млн доларів.
Нагадаємо, міжнародні резерви України станом на 1 січня 2025 року становили 43,788 млрд доларів - рекордний рівень в історії.
Торік Україна отримала потужну світову фінансову підтримку - близько 42 млрд доларів.
НБУ прогнозує, що допомога Україні у 2025 році становитиме 38,4 млрд доларів. НБУ прогнозує, обсяг резервів станом на кінець 2025 року буде на рівні 40,5 млрд доларів.