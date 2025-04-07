Финансовая подушка Украины выросла на 2,2 млрд долларов благодаря помощи партнеров

Международные резервы Украины в течение марта 2025 года выросли на 5,8% (на 2,235 млрд долларов) до 42,380 млрд долларов.

Как отметили в НБУ, такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой - уменьшением объемов чистой продажи валюты НБУ на валютном рынке.

На валютные счета правительства в НБУ поступило 5,980 млрд долларов. Из этой суммы:

5,172 млрд долларов - от международных партнеров, в том числе в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

410 млн долларов - от размещения валютных ОВГЗ;

399 млн долларов - от Международного валютного фонда в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF).

Кроме того, Украина получила кредит 970 млн долларов в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA. Эти средства не были зачислены в международные резервы Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 787 млн долларов. Кроме того, Украина заплатила Международному валютному фонду 729,2 млн долларов.

В марте по сравнению с февралем 2025 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 12,5%. НБУ продал на валютном рынке 2,644 млрд долларов.

Кроме того, в марте благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 410 млн долларов.