Фінансова допомога вагітним: як оформити та отримати

Міністерство соціальної політики України допомагає майбутнім та новим матерям, а також при усиновленні дітей, враховуючи різні категорії жінок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.
На допомогу від держави можуть розраховувати:
Студенткам, аспіранткам, докторам наук та інтернам надається щомісячна стипендія. А ось військовослужбовці можуть отримувати 100% грошове забезпечення під час вагітності та пологів.
Ті жінки, яких було звільнено через ліквідацію підприємства, можуть отримати компенсацію у розмірі 100% середньомісячного доходу.
Безробітні, зареєстровані в центрі зайнятості, мають право на 100% мінімальну допомогу по безробіттю.
Жінки, які не працюють і підприємці, мають право на 25% прожиткового мінімуму.
Для того, щоб отримати допомогу від держави необхідно звернутися до органів соцзахисту за місцем проживання чи базової служби (для військовослужбовців, поліцейських та співробітників цивільної оборони).
Такоє потрібні довідки з основного місця служби або навчання, ліквідаційної комісії (якщо було звільнення з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства) або центру зайнятості (якщо жінка зареєстрована як безробітна).
Нагадаємо, раніше ми писали, за які обстеження вагітні в Україні не повинні платити.
РБК-Україна також повідомляло, якими травами не можна лікуватися вагітним.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.