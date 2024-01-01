Финансовая помощь беременным: как оформить и получить

Министерство социальной политики Украины помогает будущим и новым матерям, а также при усыновлении детей, учитывая разные категории женщин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.
На помощь от государства могут рассчитывать:
Студенткам, аспиранткам, докторам наук и интернам предоставляется ежемесячная стипендия. А вот военнослужащие могут получать 100% денежное довольствие во время беременности и родов.
Те женщины, которые были уволены из-за ликвидации предприятия, могут получить компенсацию в размере 100% среднемесячного дохода.
Безработные, зарегистрированные в центре занятости, имеют право на 100% минимальное пособие по безработице.
Неработающие и предприниматели женщины имеют право на 25% прожиточного минимума.
Для того чтобы получить помощь от государства, необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства или базовой службы (для военнослужащих, полицейских и сотрудников гражданской обороны).
Такие необходимы справки из основного места службы или обучения, ликвидационной комиссии (если было увольнение с работы в связи с ликвидацией предприятия) или центра занятости (если женщина зарегистрирована как безработная).
Напомним, ранее мы писали, за какие обследования беременные в Украине не должны платить.
РБК-Украина также сообщало, какими травами нельзя лечиться беременным.
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