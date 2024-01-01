Финансовая помощь беременным: как оформить и получить

На помощь от государства могут рассчитывать:

студентки,

военнослужащие,

женщины, уволенные с работы в связи с отменой организации или учреждения,

предприниматели,

женщины, не работающие.

Студенткам, аспиранткам, докторам наук и интернам предоставляется ежемесячная стипендия. А вот военнослужащие могут получать 100% денежное довольствие во время беременности и родов.

Те женщины, которые были уволены из-за ликвидации предприятия, могут получить компенсацию в размере 100% среднемесячного дохода.

Безработные, зарегистрированные в центре занятости, имеют право на 100% минимальное пособие по безработице.

Неработающие и предприниматели женщины имеют право на 25% прожиточного минимума.

Для того чтобы получить помощь от государства, необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства или базовой службы (для военнослужащих, полицейских и сотрудников гражданской обороны).

При подаче заявления необходимо предоставить:

паспорт,

код налогоплательщика (ИДН),

инструкцию банка о счете для социальных выплат,

заявление (доступно по ссылке),

информацию о медицинском результате (номер записи в Реестре медицинских результатов в категории "Беременность и роды").

Такие необходимы справки из основного места службы или обучения, ликвидационной комиссии (если было увольнение с работы в связи с ликвидацией предприятия) или центра занятости (если женщина зарегистрирована как безработная).

Напомним, ранее мы писали, за какие обследования беременные в Украине не должны платить.

РБК-Украина также сообщало, какими травами нельзя лечиться беременным.

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