Фінансова допомога українцям у Польщі: хто може отримати гранти

Українці, які перебувають у Польщі, можуть скористатися новими програмами фінансової підтримки у листопаді 2024 року. Виплати до 7 000 злотих на оренду житла, гранти до 15 000 злотих на громадські ініціативи та до 1 500 доларів на професійну адаптацію
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Uapl.info".
У листопаді 2024 року в Польщі триває третій етап подання заявок на отримання фінансової допомоги для українців, які перебувають у складній житловій ситуації.
Фонд Habitat for Humanity Poland підтримує українців, які:
До 23 грудня 2024 року можна подати заявку на отримання до 7 000 злотих.
Гроші призначені для:
У випадку соціального житла замість стандартного договору на ремонт потрібно надати документ про надання житла.
Програма фінансової підтримки від CARE Poland передбачає виплати до 1 500 доларів США для українців, які:
Гроші можна використати для:
Подати заявку можна до 31 грудня 2024 року, підтвердивши рівень знання польської мови (мінімум A1-A2) і наявність дозволу на роботу в польській системі охорони здоров'я або заявки на його отримання.
Фонд імені Людвики та Генрика Вуйців разом із фондом “Освіта для демократії” приймають заявки на отримання від 5 000 до 15 000 злотих для підтримки ініціатив, спрямованих на допомогу біженцям.
До 9 грудня 2024 року подавати заявки можуть:
Для участі не потрібне співфінансування, а всі витрати покривають організатори проєкту Wspoldzialamy 2024. Загальний бюджет програми становить 150 000 злотих, із можливістю збільшення суми у разі подання цікавих проєктів.
Українці в Польщі мають унікальну можливість скористатися фінансовою підтримкою для покращення житлових умов, працевлаштування та реалізації громадських ініціатив.
Нагадаємо,що частка українців, які працюють або активно шукають роботу в Польщі, у 2024 році досягла 78%, що перевищує аналогічний показник серед громадян Польщі.
Крім того, у Польщі вирішили спростити процес отримання польського водійського посвідчення для іноземців.