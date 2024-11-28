Финансовая помощь украинцам в Польше: кто может получить гранты

Финансовая помощь украинцам в Польше: новые возможности 2024 года

В ноябре 2024 года в Польше продолжается третий этап подачи заявок на получение финансовой помощи для украинцев, находящихся в сложной жилищной ситуации.

Фонд Habitat for Humanity Poland поддерживает украинцев, которые:

Прибыли в Польшу после 24 февраля 2022 года из-за войны;

Имеют статус временной защиты (PESEL UKR) и легально находятся в Польше.

До 23 декабря 2024 года можно подать заявку на получение до 7 000 злотых. Деньги предназначены для:

Арендаторов жилья, нуждающихся в финансовой поддержке;

Польских владельцев, сдающих жилье украинцам;

Граждан Украины, проживающих в социальном жилье (новая категория).

В случае социального жилья вместо стандартного договора на ремонт необходимо предоставить документ о предоставлении жилья.

Программа финансовой поддержки от CARE Poland предусматривает выплаты до 1 500 долларов США для украинцев, которые:

Прибыли в Польшу после 22 февраля 2024 года;

Имеют временную защиту или карту побыту;

Являются медсестрами или акушерками с трехлетним опытом работы за последние пять лет.

Деньги можно использовать для:

Нострификации диплома;

Оплаты курсов польского языка до уровня B1/B2;

Оплаты обучения в медицинских университетах Польши.

Подать заявку можно до 31 декабря 2024 года, подтвердив уровень владения польским языком (минимум A1-A2) и наличие разрешения на работу в польской системе здравоохранения или заявки на его получение.

Гранты для общественных инициатив

Фонд имени Людвики и Генрика Вуйцев совместно с фондом "Образование для демократии" принимают заявки на получение от 5 000 до 15 000 злотых для поддержки инициатив, направленных на помощь беженцам.

До 9 декабря 2024 года подавать заявки могут:

Неформальные группы;

Общественные организации.

Для участия не требуется софинансирования, все расходы покрывают организаторы проекта Wspoldzialamy 2024. Общий бюджет программы составляет 150 000 злотых, с возможностью увеличения суммы в случае подачи интересных проектов.

Украинцы в Польше имеют уникальную возможность воспользоваться финансовой поддержкой для улучшения жилищных условий, трудоустройства и реализации общественных инициатив.