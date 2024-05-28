Фінансисти пояснили, що відбувається з курсом долара в Україні

Що стало причиною падіння гривні

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що минулого тижня (з 20 по 24 травня) чистий клієнтський попит на валюту на міжбанківському ринку знизився відносно попереднього тижня. Так, згідно доступних даних за понеділок – четвер, 20-23 травня, середній чистий клієнтський попит на міжбанку склав тоді 21,2 млн доларів. Тоді як тижнем раніше попит сягав 24 млн доларів.

Відповідно, доходить висновку аналітик, стрибок девальвації сформували не клієнтські операції, а якісь інші – наприклад, військові. Можливо, Нацбанк профінансував їх своїми інтервенціями.

Про відсутність дисбалансів на валютному ринку, які би тиснули на курс гривні, говорить і Юрій Крохмаль, керівник служби продажу казначейських продуктів банку "Авангард".

Фінансові експерти сходяться на думці, що наразі маємо справу з контрольованою НБУ девальвацією національної валюти – рівно в тих межах, які визначає центробанк.

Але, звичайно, НБУ приймає подібні рішення не "зі стелі", а виходячи з широкого макроекономічного контексту.

Зокрема, нагадує Андрій Шевчишин, девальваційному стрибку передували заяви міністра фінансів Сергія Марченка щодо дефіциту коштів державного бюджету для фінансування оборонних потреб на суму близько 5 млрд доларів, а також згадки про відсутність домовленостей з міжнародними партнерами щодо фінансування на 2025 рік в умовах продовження бойових дій.

Не виключає співрозмовник РБК-Україна і того, що на позицію НБУ по курсу гривні могли вплинути рекомендації міжнародних партнерів, зустрічей з якими протягом останнього тижня вистачало у вітчизняних урядовців. Тут можна згадати і старт роботи місії МВФ щодо чергового перегляду програми фінансування EFF, і зустріч міністрів фінансів країн G7, де був присутній і український міністр.

Не варто забувати про тривале погіршення торгівельного балансу країни через масу причин в умовах війни, зокрема через падіння експорту агропродукції та збільшення імпорту електроенергії. Все це, безумовно, тисне на курс гривні. І НБУ просто вимушений поступово девальвувати національну валюту, констатує керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій.

Нагадаємо, станом на 28 травня курс долара в обмінних пунктах України продовжує зростання слідом за подорожчанням на міжбанківському валютному ринку.

Напередодні, 27 травня, Національний банк вп’яте за останній тиждень знизив офіційний курс гривні. Офіційний курс на 28 травня було встановлено на рівні 40,3012 грн за 1 долар. Попередній максимум було зафіксовано 27 травня - 40,1153.