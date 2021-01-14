Финансирует оккупантов: "мэру" оккупированного Дебальцево объявили подозрение

Украинская прокуратура заочно объявила подозрение так называемому "мэру" оккупированного Дебальцево. Его подозревают в участии в террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Донецкой области.

По данным следствия, он с июля 2019 года на посту так называемого "главы администрации" Дебальцево вместе с участниками других самопровозглашенных органов "ДНР" обеспечивает материальную поддержку представителей незаконных вооруженных формирований России.

"На указанной должности так называемый "мэр" реализует политику оккупационной администрации в Донецкой области о взыскании в их пользу средств в виде "налогов", а также перерегистрации предприятий и промышленных мощностей, оставшихся на территории города", - говорится в сообщении.

Кроме того, через средства массовой информации он популяризирует самостоятельность "ДНР".

На сегодня так называемым "мэром" Дебальцево является Игорь Захаревич. Он является уроженцем села Красногоровка под Донецком, которое контролируется украинской стороной. С начала оккупации был исполняющим обязанности "министра топлива и энергетики". Позже перешел в "администрацию" Донецка.

Отметим, бои за Дебальцево в феврале 2015 года были одними из самых кровопролитных за время войны на Донбассе. По данным Минобороны, Украина потеряло до 200 бойцов убитыми во время Дебальцевского котла.

Напомним, ранее СБУ объявила подозрение главарю "пограничной охраны ДНР".