Для финансирования армии в 2019 году потребуется минимум 112 млрд гривен, - Муженко

Для того чтобы поддерживать армию в боеспособном состоянии необходимо выделить не менее 112 млрд гривен

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что в 2019 году на финансирование армии необходимо выделить не менее 112 млрд гривен. Об этом он рассказал в интервью "ВВС Украина".

По его словам, для того чтобы поддерживать ВСУ в боеспособном состоянии необходимо выделить не менее 112 млрд гривен.

"Мы подсчитали, для обеспечения минимальных потребностей армии это должна быть сумма примерно 112 млрд гривен. А пока нам предоставляют показатели в 82 млрд гривен. И этого явно недостаточно для того, чтобы поддерживать ВСУ в боеспособном состоянии, я уже не говорю о наращивании способности", - рассказал руководитель Генштаба.

Муженко сообщил, что сейчас наблюдается отток военных кадров, в том числе из-за проблем материального характера, добавив, что это может иметь серьезные последствия для боеготовности ВСУ.

Глава Генштаба пояснил, что из-за увольнения в армию набирают новых контрактников, которых необходимо обучать.

"А через некоторое время они снова увольняются. Мы должны держать мощное ядро ​​ВСУ, тогда это будет способствовать усилению боеспособности армии", - утверждает он.

Он рассказал, что "исследования показывают, что базовое денежное обеспечение военнослужащего должно быть на уровне 15 тысяч. У нас сейчас 7 тысяч, эта цифра должна вырасти минимум вдвое".

Напомним, 8 июля в Украине вступил в силу закон "О национальной безопасности".