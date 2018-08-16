Для фінансування армії в 2019 році буде потрібно мінімум 112 млрд гривень, - Муженко

Для того щоб підтримувати армію в боєздатному стані необхідно виділити не менше 112 млрд гривень

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що в 2019 році на фінансування армії необхідно виділити не менше 112 млрд гривень. Про це він розповів в інтерв'ю "ВВС Україна".

За його словами, для того щоб підтримувати ЗСУ у боєздатному стані необхідно виділити не менше 112 млрд гривень.

"Ми підрахували, для забезпечення мінімальних потреб армії це повинна бути сума приблизно 112 млрд гривень. А поки нам надають показники у 82 млрд гривень. Та цього явно недостатньо для того, щоб підтримувати ЗСУ у боєздатному стані, я вже не кажу про нарощування спроможності", - розповів керівник Генштабу.

Муженко повідомив, що зараз спостерігається відтік військових кадрів, в тому числі у зв'язку з проблемами матеріального характеру, додавши, що це може мати серйозні наслідки для боєготовності ЗСУ.

Глава Генштабу пояснив, що у зв'язку з звільненнями в армію набирають нових контрактників, яких необхідно навчати.

"А через деякий час вони знову звільняються. Ми повинні тримати потужне ядро ЗСУ, тоді це буде сприяти посиленню боєздатності армії", - стверджує він.

Він розповів, що "дослідження показують, що базове грошове забезпечення військовослужбовця має бути на рівні 15 тисяч. У нас зараз 7 тисяч, ця цифра має зрости щонайменше вдвічі".

Нагадаємо, 8 липня в Україні набув чинності закон "Про національну безпеку".