Финансирование станции в Антарктиде продлили на три года: сколько потратят из бюджета

Кабинет министров продлил до 2023 года срок действия Государственной целевой научно-технической программы проведения исследований в Антарктике на 2011-2020 годы. Объем финансирования на три года составит 331,53 млн гривен.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 20 января, которое транслировалось на Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, действующая программа предусматривает проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в Антарктике, обеспечение функционирования антарктической станции "Академик Вернадский", выполнение международных обязательств Украины согласно Договору об Антарктике и обеспечивает получение научно обоснованной оценки биологического и минерально-ресурсного потенциала региона

"Непродление срока действия Программы приведет фактически к невозможности осуществления уже в 2021 году ряда мероприятий по организации и проведению украинских антарктических экспедиций", - говорится в документе.

Постановлением определен объем финансирования заданий и мероприятий Программы на 2021-2023 годы на уровне 331,53 млн гривен (2021 - 128,51 млн гривен 2022 - 101,51 млн гривен 2023 - 101,51 млн гривен).

Напомним, украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" до 1996 года принадлежала Великобритании и носила имя Фарадея. На станции "Академик Вернадский" во время смены экспедиций может работать до 24 человек, а штат зимовщиков обычно составляет 12 человек.

В марте 2021 года из-за пандемии COVID-19 в мире 25-я украинская антарктическая экспедиция не смогла добраться до станции "Академик Вернадский".