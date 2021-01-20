Фінансування станції в Антарктиді продовжили на три роки: скільки витратять з бюджету

Кабінет міністрів продовжив до 2023 року термін дії Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки. Обсяг фінансування на три роки становитиме 331,53 млн гривень.

Відповідна постанова ухвалена на засідання уряду 20 січня, яке транслювалося на Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, чинна програма передбачає проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень в Антарктиці, забезпечення функціонування антарктичної станції "Академік Вернадський", виконання міжнародних зобов’язань України відповідно до Договору про Антарктику та забезпечує отримання науково обґрунтованої оцінки біологічного і мінерально-ресурсного потенціалу регіону.

"Непродовження строку дії Програми призведе фактично до унеможливлення здійснення вже у 2021 році низки заходів з організації та проведення українських антарктичних експедицій", - йдеться в документі.

Постановою визначений обсяг фінансування завдань і заходів Програми на 2021-2023 роки на рівні 331,53 млн гривень (2021 - 128,51 млн гривень 2022 - 101,51 млн гривень 2023 - 101,51 млн гривень.

Нагадаємо, українська антарктична станція "Академік Вернадський" до 1996 року належала Великій Британії та носила ім’я Фарадея. На станції "Академік Вернадський" під час зміни експедицій може працювати до 24 осіб, а штат зимівників зазвичай складає 12 осіб.

У березні 2021 року через пандемію COVID-19 у світі 25-та українська антарктична експедиція не змогла дістатися до станції "Академік Вернадський".