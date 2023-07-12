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Financial Times дізналося деталі гарантій безпеки G7 для України

Фото: rраїни G7 оголосили про гарантії безпеки для України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Країни "Великої сімки" (G7) погодили спільні рамки для надання довгострокових гарантій безпеки Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як пише видання, зобов'язання включатимуть:

  • поставки сучасної військової техніки на суші, в повітрі та на морі;
  • підготовку українських військових;
  • обмін розвідувальними даними;
  • допомогу в кіберзахисті.

Україна, зі свого боку, зобов'язується провести реформи, в тому числі судової системи та цивільного контролю над збройними силами.

"Західні офіційні особи кажуть, що зобов'язання у сфері безпеки допоможуть Україні звільнити територію, окуповану російськими військами, і модернізувати армію країни. Вони також допоможуть запевнити Київ у тому, що підтримка триватиме незалежно від політичних змін у західних столицях", - пише видання.

За словами старшого директора з питань Європи в Раді національної безпеки США Аманди Слоут, гарантії "допоможуть Україні побудувати армію, здатну захистити себе і стримати майбутній напад".

Зазначається, що домовленості забезпечать Україну більшою кількістю зброї й допомоги довгостроковій перспективі. Також вони мають на меті формалізувати спеціальні заяви західних держав і заспокоїти занепокоєння з боку України та більш радикально налаштованих членів НАТО, які хочуть бачити конкретний шлях для вступу Києва до Альянсу.

Також згідно з декларацією, що сьогодні було ухвалено, країни G7 розширять тренування і військові навчання та розвиватимуть промислову базу України.

"Кожен з нас буде працювати з Україною над конкретними, двосторонніми, довгостроковими зобов'язаннями та домовленостями у сфері безпеки, спрямованими на забезпечення стійких сил, здатних захистити Україну зараз і стримувати російську агресію в майбутньому", - йдеться в заяві G7, отриманій AFP.

Результати саміту НАТО

Сьогодні, 12 липня, у Вільнюсі продовжується другий день саміту країн НАТО, головною темою якого стала Україна. Вчора союзники погодили спільне комюніке, яке повинно наблизити інтеграцію України. Йдеться про:

Як відзначив президент Володимир Зеленський, гарантії безпеки для України з боку країн G7 будуть конкретним успіхом для нашої країни.

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