Финальная экспертиза по "Роттердам+" не подтвердила убытков

Комплексная комиссионная экспертиза Службы безопасности Украины по делу "Роттердам+" установила, что действие формулы не нанесло никакого ущерба государству.

Об этом сообщил главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

"18 августа Служба безопасности Украины передала в Национальное антикоррупционное бюро результаты комплексной комиссионной экспертизы по делу "Роттердам+". Согласно заключению, никакого ущерба государство не понесло, а колебания цен при поставках угля вызваны исключительно разницей в тарифах", - сообщил журналист.

По его словам, ущерб государству - это ключевой вопрос, поскольку без определения экспертами факта нанесения ущерба и размеров ущерба, дело развалится в суде.

"Теперь даже вопрос - а дойдет ли дело до суда, ведь если в хозяйственном деле, которое строится только на документах и договорах коммерческих структур нет ущерба, то нет и состава преступления", - отметил Бутусов.

Даже если дело передадут в суд, оно не будет иметь никаких перспектив, прогнозирует журналист.

"Адвокатам в этом деле просто нечего будет делать - СБУ выполнила всю работу и определила результаты расследования, с такой экспертизой дело развалится в судах", - подытожил Бутусов.

Напомним, ранее сообщалось, что подтвердить убытки от формулы "Роттердам+" по обращению НАБУ отказались и другие государственные научно-исследовательские институты.

В то же время, по информации стороны защиты, сразу четыре украинских государственных и международных и института подтвердили обоснованность применение формулы и отсутствие каких-либо убытков от ее действия.

Напомним, 8 августа 2020 г. истек срок досудебного расследования по делу "Роттердам+" и правоохранители не смогли передать дело в суд.

Прокуратура объяснила решение остановить расследование необходимостью получить ответы на запросы о международной правовой помощи. При этом в постановлении прокурора речь идет о запросах, датированные, в том числе, 2018 и 2019 г.

По информации адвокатов стороны защиты, истинной причиной остановки стало отсутствие экспертизы, которая подтвердила бы предположения НАБУ об убытках от действия формулы.

12 августа информацию об отсутствии заключения экспертизы о нанесении формуле убытков официально подтвердило НАБУ.

Ранее бывший заместитель генпрокурора (2015-2016 гг.) Давид Саквалеридзе заявил, что в деле "Роттердам+" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

В расследовании дела "Роттердам+" принимали участие 15 детективов НАБУ и 7 прокуроров САП. Общие расходы госбюджета на их работу составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов, и была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.