Фінальна експертиза "Роттердам+" не підтвердила збитків

Комплексна комісійна експертиза Служби безпеки України у справі "Роттердам+" встановила, що дія формули не завдало ніякої шкоди державі.

Про це повідомив головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.

"18 серпня Служба безпеки України передала в Національне антикорупційне бюро результати комплексної комісійної експертизи по справі "Роттердам+". Згідно з висновком, ніякого збитку держава не понесла, а коливання цін при постачанні вугілля викликані виключно різницею в тарифах", - повідомив журналіст.

За його словами, збитки державі - це ключове питання, оскільки без визначення експертами факту заподіяння шкоди та розмірів збитків, справа розвалиться в суді.

"Тепер навіть питання - а чи дійде справа до суду, адже якщо в господарській справі, що будується тільки на документах та договорах комерційних структур немає шкоди, то немає і складу злочину", - зазначив Бутусов.

Навіть якщо справу передадуть до суду, вона не матиме жодних перспектив, прогнозує журналіст.

"Адвокатам у цій справі просто нічого буде робити - СБУ виконала всю роботу і визначила результати розслідування, з такою експертизою справа розвалиться в судах", - підсумував Бутусов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підтвердити збитки від формули "Роттердам+" за зверненням НАБУ відмовилися й інші державні науково-дослідні інститути.

Водночас за інформацією сторони захисту, одразу чотири українських державних і міжнародних та інституту підтвердили обґрунтованість застосування формули й відсутність яких-небудь збитків від її дії.

Нагадаємо, 8 серпня 2020 р. закінчився термін досудового розслідування у справі "Роттердам+" і правоохоронці не змогли передати справу в суд.

Прокуратура пояснила рішення зупинити розслідування необхідністю отримати відповіді на запити щодо міжнародної правової допомоги. При цьому в постанові прокурора мова йде про запити, датовані, в тому числі 2018 і 2019 р.

За інформацією адвокатів з боку захисту, справжньою причиною зупинки стала відсутність експертизи, яка підтвердила б припущення НАБУ про збитки від дії формули.

12 серпня інформацію про відсутність висновку експертизи про нанесення формулою збитків офіційно підтвердило НАБУ.

Раніше колишній заступник генпрокурора (2015-2016 рр.) Давид Саквалеридзе заявив, що у справі "Роттердам+" немає складу злочину, через що вона може розвалитися в суді.

У розслідуванні справи "Роттердам+" брали участь 15 детективів НАБУ і 7 прокурорів САП. Загальні видатки держбюджету на їх роботу склали 96 млн грн, за оцінками екс-глави НКРЕКП Дмитра Вовка.

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років, і була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.