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Фіналістка "Ролан Гарросу" та півфіналістка US Open кваліфікувалися на Підсумковий турнір

Фото: Коко Гауфф вперше гратиме у WTA Finals (facebook.com/CocoGauff)
Автор: Антон Федорців

Американка Коко Гауфф і француженка Каролін Гарсія гарантували собі місця на Підсумковому турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) 2022 року в Техасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Обидві тенісистки поповнили список учасників змагання найсильніших професіоналок в один день. Раніше до WTA Finals відібралися Іга Свьонтек, Онс Жабер і Джессіка Пегула.

Потрапляння Гауфф і Гарсії до переліку фіналістів сталося після вильоту Аріни Сабалєнки з турніру в Гвадалахарі. Білоруска в 1/16 фіналу Guadalajara Open поступилася росіянці Самсоновій і зачохлила ракетку в Мексиці.

18-річна американка вперше виступить на Підсумковому турнірі. Цьогоріч вона дійшла до фіналу "Ролан Гарросу", де програла Свьонтек, і пробилася у чвертфінал домашнього Відкритого чемпіонату США.

Тим часом досвідчена француженка – теж дебютантка WTA Finals. У 2022 році вона дійшла до 4-го раунду Вімблдона та зупинилася у півфіналі US Open. Окрім того, Гарсія тріумфувала на престижному турнірі в Цинциннаті.

Підсумковий турнір WTA цьогоріч прийме Форт-Верт у Техасі. Матчі проходитимуть з 31 жовтня до 7 листопада. Призовий фонд – 5 млн доларів.

До слова, українка Калініна покращила позиції в оновленому рейтингу WTA.

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