Фіналістка "Ролан Гарросу" та півфіналістка US Open кваліфікувалися на Підсумковий турнір

Американка Коко Гауфф і француженка Каролін Гарсія гарантували собі місця на Підсумковому турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) 2022 року в Техасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Обидві тенісистки поповнили список учасників змагання найсильніших професіоналок в один день. Раніше до WTA Finals відібралися Іга Свьонтек, Онс Жабер і Джессіка Пегула.

Потрапляння Гауфф і Гарсії до переліку фіналістів сталося після вильоту Аріни Сабалєнки з турніру в Гвадалахарі. Білоруска в 1/16 фіналу Guadalajara Open поступилася росіянці Самсоновій і зачохлила ракетку в Мексиці.

18-річна американка вперше виступить на Підсумковому турнірі. Цьогоріч вона дійшла до фіналу "Ролан Гарросу", де програла Свьонтек, і пробилася у чвертфінал домашнього Відкритого чемпіонату США.

Тим часом досвідчена француженка – теж дебютантка WTA Finals. У 2022 році вона дійшла до 4-го раунду Вімблдона та зупинилася у півфіналі US Open. Окрім того, Гарсія тріумфувала на престижному турнірі в Цинциннаті.

Підсумковий турнір WTA цьогоріч прийме Форт-Верт у Техасі. Матчі проходитимуть з 31 жовтня до 7 листопада. Призовий фонд – 5 млн доларів.