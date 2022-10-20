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Финалистка "Ролан Гарроса" и полуфиналистка US Open квалифицировались на Итоговый турнир

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Форт-Уэрт, Четверг 20 октября 2022 12:41
Финалистка "Ролан Гарроса" и полуфиналистка US Open квалифицировались на Итоговый турнир Фото: Коко Гауфф впервые будет играть в WTA Finals (facebook.com/CocoGauff)
Автор: Антон Федорцив

Американка Коко Гауфф и француженка Каролин Гарсия гарантировали себе места на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) 2022 года в Техасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Обе теннисистки пополнили список участников соревнований сильнейших профессионалок в один день. Ранее в WTA Finals отобрались Ига Свентек, Онс Жабер и Джессика Пегула.

Попадание Гауфф и Гарсии в список финалистов состоялось после вылета Арины Соболенко из турнира в Гвадалахаре. Белоруска в 1/16 финала Guadalajara Open уступила россиянке Самсоновой и зачехлила ракетку в Мексике.

18-летняя американка впервые выступит на Итоговом турнире. В этом году она дошла до финала "Ролан Гарроса", где проиграла Свентек, и пробилась в четвертьфинал домашнего Открытого чемпионата США.

Тем временем опытная француженка – тоже дебютантка WTA Finals. В 2022 году она дошла до 4-го раунда Уимблдона и остановилась в полуфинале US Open. Кроме того, Гарсия триумфовала на престижном турнире в Цинциннати.

Итоговый турнир WTA в этом году примет Форт-Уэрт в Техасе. Матчи будут проходить с 31 октября по 7 ноября. Призовой фонд – 5 млн долларов.

Финалистка &quot;Ролан Гарроса&quot; и полуфиналистка US Open квалифицировались на Итоговый турнир

К слову, украинка Калинина улучшила позиции в обновленном рейтинге WTA.

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