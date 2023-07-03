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Фіналіст Вімблдона-2022 в останній момент знявся з розіграшу цьогоріч: що трапилося

Фото: Нік Кірйос не зможе повторити торішнє досягнення (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорців

Австралійський тенісист Нік Кірйос пропустить Вімблдонський турнір 2023 року через проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram спортсмена.

Ексцентричний професіонал знявся з розіграшу трав'яного мейджора напередодні поєдинку 1/64 фіналу. У першому раунді австралійцю мав протистояти бельгійський тенісист Давід Гоффен.

Кірйос у 2023 році провів лише один поєдинок, оскільки зазнав хірургічного втручання. Проте, нещодавно він знову відчув біль у руці. Ушкодження виявилося серйозним, тож повноцінне повернення австралійського тенісиста на корт відкладається.

"Я про всяк випадок зробив сканування, а воно показало розрив зв'язок зап'ястя. Я доклав усіх зусиль, щоб мати можливість грати, і я розчарований, що мені просто забракло часу відновитися до Вімблдона. Я повернуся і, як завжди, ціную підтримку всіх моїх фанів", – написав Кірйос.

Хто такий Нік Кірйос

Уродженець Канберри, почав займатися тенісом у 6 років. Потрапив у чоловічий тур у 2013 році.

Торік дійшов до фіналу Вімблдона та чвертьфіналу US Open, а також тріумфував на Australian Open у парах. Вирішальний матч на траві програв сербу Джоковічу. Загалом здобув 7 титулів в одиночному розряді, а найвищу позицію в рейтингу ATP посідав восени 2022-го – 13-те місце.

Відомий контроверсійною поведінкою на корті та за його межами. Неодноразово дозволяв собі гостро коментувати дії суперників, суддів, болбоїв і глядачів, а також конфліктував із власною командою. Регулярно платить штрафи за лайку під час матчів.

До слова, раніше Світоліна та інші українки отримали суперниць на старті Вімблдона-2023.

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