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Финалист Уимблдона-2022 в последний момент снялся с розыгрыша этого года: что случилось

Фото: Ник Кирьос не сможет повторить прошлогоднее достижение (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорцив

Австралийский теннисист Ник Кирьос пропустит Уимблдонский турнир 2023 года из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Instagram спортсмена.

Эксцентричный профессионал снялся с розыгрыша травяного мэйджора накануне поединка 1/64 финала. В первом раунде австралийцу должен был противостоять бельгийский теннисист Давид Гоффен.

Кирьос в 2023 году провел лишь один поединок, поскольку испытал хирургическое вмешательство. Однако недавно он снова почувствовал боль в руке. Повреждение оказалось серьезным, так что полноценное возвращение австралийского теннисиста на корт откладывается.

"Я на всякий случай сделал сканирование, а оно показало разрыв связок запястья. Я приложил все усилия, чтобы иметь возможность играть, и я разочарован, что мне просто не хватило времени восстановиться к Уимблдону. Я вернусь и, как всегда, ценю поддержку всех моих фанатов", – написал Кирьос.

Кто такой Ник Кирьос

Уроженец Канберры, начал заниматься теннисом в 6 лет. Попал в мужской тур в 2013 году.

В прошлом году дошел до финала Уимблдона и четвертьфинала US Open, а также триумфовал на Australian Open в парах. Решающий матч на траве проиграл сербу Джоковичу. В общей сложности завоевал 7 титулов в одиночном разряде, а самую высокую позицию в рейтинге ATP занимал осенью 2022-го – 13-е место.

Известен контроверсионным поведением на корте и за его пределами. Неоднократно позволял себе остро комментировать действия соперников, судей, болбоев и зрителей, а также конфликтовал с собственной командой. Регулярно платит штрафы за брань во время матчей.

К слову, ранее Свитолина и другие украинки получили соперниц на старте Уимблдона-2023.

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