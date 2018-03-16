Финал викторины "Лотереи: Всемирная история" от "Сніданок з 1+1"

6 марта успешно финишировала викторина "Лотереи: Всемирная история" от утренней телепередачи "Сніданок з 1+1". С помощью ресурса random.org определился победитель третьей недели викторины и суперпризер, который получит главный приз - путешествие в Европу.

Имена счастливчиков ведущие утреннего шоу объявили в прямом эфире. Победителем среди 374 участников, предоставивших правильные ответы в течение третьей волны, стала Валерия Ушакова, которая и получит сертификат на яркие эмоции на сумму 1000 гривен, чтобы встретить весну с позитивным настроением. Суперпризером марта среди 1304 участников, которые предоставляли правильные ответы хотя бы в одной волне викторины, стала Алена Филенко. По условиям викторины, Алена получит суперприз месяца - европейское турне на неделю для одного человека в страны, где лотереи в почете.

Объявим правильные ответы третьей волны викторины "Лотереи: Всемирная история" :

1. Возведение какого известного туристического символа США было выполнено с помощью лотерей?

Правильный ответ: Статуя Свободы в Нью-Йорке

2. В какой украинской лотерее в 2017 году в течение пяти дней были сорваны два джекпота подряд на общую сумму 18 450 000 гривен?

Правильный ответ: "Мегалот"

3. На примере какого социального проекта оператора государственных лотерей "М.С.Л." Европейская Ассоциация государственных и ТОТО лотерей официально признала, что "М.С.Л." реализует лучшие социальные международные лотерейные практики?

Правильный ответ: Строительство и поддержка центра зимних видов спорта "Льодограй"

Традиционно ведущие программы "Сніданок з 1+1" рассказали интересные факты о том, какую важную социальную роль лотереи играют в цивилизованном обществе. В частности, в сюжете, посвященном этой теме, рассказали, что начиная с 1995 года, Национальная лотерея Великобритании перечислила больше чем 37 млрд фунтов стерлингов на добрые дела. Таким образом, в Великобритании было реализовано более 525 000 проектов в области искусства, спорта, благотворительности, здравоохранения, образования и охраны окружающей среды. Средства от украинских лотерей тоже помогают в охране здоровья. Оператор государственных лотерей "М.С.Л." в 2017 году присоединился к поддержке и развитию Всеукраинской благотворительной организации "Даун синдром", которая занимается "солнечными" детьми. Компания "М.С.Л." уже успела принять участие в прошлогоднем международном флешмобе "Lots of socks" и соревнованиях в рамках корпоративных турниров "Кубок открытых сердец" по пейнтболу, футболу и боулингу.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет всех победителей викторины "Лотереи: Всемирная история" и желает, чтобы эмоциональные призы подарили только положительные яркие впечатления. А для всех любознательных поклонников лотерей на официальном сайте "М.С.Л." создан специальный раздел об интересных фактах из истории становления лотерей в Украине и мире "Лотереи: Всемирная история".

А тем, кто хочет узнать больше о том, как лотереи поддерживают украинское общество, советуем посетить этот раздел сайта: https://igra.msl.ua/cabinet/ru/static/social-msl