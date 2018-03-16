Фінал вікторини "Лотереї: Всесвітня історія" від "Сніданок з 1+1"

6 березня успішно фінішувала вікторина "Лотереї: Всесвітня історія" від ранкової телепередачі "Сніданок з 1+1". За допомогою ресурсу random.org визначився переможець третього тижня вікторини та суперпризер, який отримає головний приз - подорож до Європи.

Імена щасливчиків ведучі ранкового шоу оголосили в прямому ефірі. Переможцем серед 374 учасників, які надали правильні відповіді протягом третьої хвилі, стала Валерія Ушакова, яка і отримає сертифікат на яскраві емоції на суму 1000 гривень, щоб зустріти весну з позитивним настроєм. Суперпризером березня серед 1304 учасників, які надавали правильні відповіді хоча б в одній хвилі вікторини, стала Філенко Олена. За умовами вікторини, Олена отримає суперприз місяця - європейське турне на тиждень для однієї людини в країни, де лотереї в пошані.

Оголосимо правильні відповіді третьої хвилі вікторини "Лотереї: Всесвітня історія" :

1. Зведення якогось відомого туристичного символу США було виконано за допомогою лотерей?

Правильна відповідь: Статуя Свободи в Нью-Йорку

2. В якій української лотереї в 2017 році протягом п'яти днів було зірвано два джекпота поспіль на загальну суму 18 450 000 гривень?

Правильну відповідь: "Мегалот"

3. На прикладі якогось соціального проекту оператора державних лотерей "М. С. Л." Європейська Асоціація державних і ТОТО лотерей офіційно визнала, що "М. С. Л." реалізує кращі соціальні міжнародні лотерейні практики?

Правильна відповідь: Будівництво та підтримка центру зимових видів спорту "Льодограй"

Традиційно ведучі програми "Сніданок з 1+1" розповіли цікаві факти про те, яку важливу соціальну роль лотереї грають в цивілізованому суспільстві. Зокрема, в сюжеті, присвяченому цій темі, розповіли, що починаючи з 1995 року, Національна лотерея Великобританії перерахувала більше ніж 37 млрд фунтів стерлінгів на добрі справи. Таким чином, в Великобританії було реалізовано понад 525 000 проектів в галузі мистецтва, спорту, благодійності, охорони здоров'я, освіти і охорони навколишнього середовища. Кошти від українських лотерей теж допомагають в охороні здоров'я. Оператор державних лотерей "М. С. Л." в 2017 році приєднався до підтримки та розвитку Всеукраїнської благодійної організації "Даун синдром", яка займається "сонячними" дітьми. Компанія "М. С. Л"вже встигла взяти участь у минулорічному міжнародному флешмобі "Lots of socks" і змаганнях в рамках корпоративних турнірів "Кубок відкритих сердець" з пейнтболу, футболу та боулінгу.

Оператор державних лотерей "М. С. Л." вітає всіх переможців вікторини "Лотереї: Всесвітня історія" і бажає, щоб емоційні призи подарували тільки позитивні яскраві враження. А для усіх допитливих шанувальників лотерей на офіційному сайті "М. С. Л." створений спеціальний розділ про цікаві факти з історії становлення лотерей в Україні і світі "Лотереї: Всесвітня історія".

А тим, хто хоче дізнатися більше про те, як лотереї підтримують українське суспільство, радимо відвідати цей розділ сайту: https://igra.msl.ua/cabinet/ru/static/social-msl