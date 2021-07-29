Финал Романчука, шанс для Свитолиной и дебют Хижняка: расписание главных событий дня ОИ

Сегодня, 29 июля, в Токио разыграют лишь 17 медалей Олимпийских игр-2020. Меньше наград разыгрывают лишь в дни открытия и закрытия ОИ.
Подробнее о расписании главных событий шестого медального дня Олимпиады - в материале РБК-Украина.
Сегодня украинские спортсмены поборются за три медальных комплекта. Главные надежды возлагаются на пловца Михаила Романчука, который в квалификации установил новый олимпийский рекорд, проплыв 800 метров вольным стилем за 7 минут 41.28 секунд. Вместе с ним в финале будет плыть еще один украинец Сергей Фролов.
Кроме этого в медальных соревнования будут участвовать Виктория Ус (гребной слалом) и Анастасия Турчин (дзюдо).
Также сегодня гарантировать себе медаль может теннисистка Элина Свитолина - она сыграет в полуфинале олимпийского турнира против чешки Маркеты Вондраушовой. Между собой соперницы ранее встречались четырежды - три победы у Свитолиной, одна у Вондраушовой. Причем последнюю встречу, которая состоялась в конце сентября 2020 года на турнире в Риме, проиграла как раз Свитолина - 3:6, 0:6.
Для Украины данное достижение в индивидуальном теннисе уже является рекордным - ранее подобное достижение покорялось лишь в парном разряде сестрам Алене и Катерине Бондаренко в Пекине-2008.
Шансы завоевать еще одну медаль ОИ в Токио имеет и Елена Костевич - ее совместная "бронза" с Сергеем Омельчуком стала для Украины первой на этой Олимпиаде. Костевич будет участвовать в квалификации стрельбы из пистолета на дистанции в 25 метров. Финал соревнований пройдет 30 июля.
Еще сегодня дебютируют с 1/16 финала главная надежда украинского бокса на ОИ-2020 - Александр Хижняк, а также Цотне Рогава.
Подробное расписание ключевых события дня:
Мужчины, 800 метров вольным стилем
Украина: Михаил Романчук, Сергей Фролов
Мужчины, 200 метров брассом
Украина не представлена
Женщины, 200 метров баттерфляем
Украина не представлена
Мужчины, 100 метров вольным стилем
Украина не представлена
Женщины, эстафета 4х200 метров вольным стилем
Украина не представлена
Мужчины, 100 метров баттерфляем
Украина: Игорь Трояновский
Женщины, 200 метров брассом
Украина: Дарина Зевина
Женщины, одиночный разряд
Мужчины, 69-75 кг
Каноэ, женщины
Украина: Виктория Ус
Женщины, до 78 кг
Мужчины, до 100 кг
Украина не представлена
Женщины, пистолет 25 метров
Украина: Елена Костевич
Украина не представлена
Мужчины, двойки
Украина не представлена
Женщины, двойки
Украина не представлена
Мужчины, двойки парные, легкий вес
Украина: Игорь Хмара / Станислав Ковалев (финал B)
Женщины, двойки парные, легкий вес
Украина не представлена
Женщины, командный разряд, рапира
Украина не представлена
Женщины, личное многоборье
Украина не представлена
Женщины, одиночный разряд
Украина не представлена
Ключевые события Олимпиады в Украине будут транслироваться на телеканале "UA: Перший", а также сайте "Суспільне спорт".