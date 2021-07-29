Финал Романчука, шанс для Свитолиной и дебют Хижняка: расписание главных событий дня ОИ

Сегодня украинские спортсмены поборются за три медальных комплекта. Главные надежды возлагаются на пловца Михаила Романчука, который в квалификации установил новый олимпийский рекорд, проплыв 800 метров вольным стилем за 7 минут 41.28 секунд. Вместе с ним в финале будет плыть еще один украинец Сергей Фролов.

Кроме этого в медальных соревнования будут участвовать Виктория Ус (гребной слалом) и Анастасия Турчин (дзюдо).

Также сегодня гарантировать себе медаль может теннисистка Элина Свитолина - она сыграет в полуфинале олимпийского турнира против чешки Маркеты Вондраушовой. Между собой соперницы ранее встречались четырежды - три победы у Свитолиной, одна у Вондраушовой. Причем последнюю встречу, которая состоялась в конце сентября 2020 года на турнире в Риме, проиграла как раз Свитолина - 3:6, 0:6.

Для Украины данное достижение в индивидуальном теннисе уже является рекордным - ранее подобное достижение покорялось лишь в парном разряде сестрам Алене и Катерине Бондаренко в Пекине-2008.

Шансы завоевать еще одну медаль ОИ в Токио имеет и Елена Костевич - ее совместная "бронза" с Сергеем Омельчуком стала для Украины первой на этой Олимпиаде. Костевич будет участвовать в квалификации стрельбы из пистолета на дистанции в 25 метров. Финал соревнований пройдет 30 июля.

Еще сегодня дебютируют с 1/16 финала главная надежда украинского бокса на ОИ-2020 - Александр Хижняк, а также Цотне Рогава.

Подробное расписание ключевых события дня:

Плавание

Мужчины, 800 метров вольным стилем

Украина: Михаил Романчук, Сергей Фролов

Финал - 4:30

Мужчины, 200 метров брассом

Украина не представлена

Финал - 4:44

Женщины, 200 метров баттерфляем

Украина не представлена

Финал - 5:28

Мужчины, 100 метров вольным стилем

Украина не представлена

Финал - 5:37

Женщины, эстафета 4х200 метров вольным стилем

Украина не представлена

Финал - 6:31

Мужчины, 100 метров баттерфляем

Украина: Игорь Трояновский

Квалификация - 13:49

Женщины, 200 метров брассом

Украина: Дарина Зевина

Квалификация - 14:13

Теннис

Женщины, одиночный разряд

Полуфинал. Элина Свитолина (Украина) - Маркета Вондроушова (Чехия) - не раньше чем в 12:00

Бокс

Мужчины, 69-75 кг

1/16 финала. Александр Хижняк (Украина) - Юито Мориваки (Япония)

Мужчины, 91+ кг

1/16 финала. Цотне Рогава (Украина) - Фрейзер Кларк (Великобритания)

Гребной слалом

Каноэ, женщины

Украина: Виктория Ус

Полуфинал - 7:00

Финал - 8:55



Дзюдо

Женщины, до 78 кг

1/32 финала. Анастасия Турчин (Украина) - Ванесса Чала (Эквадор) - начальный блок стартует в 5:00

Финальный блок - 11:00-13:50

Мужчины, до 100 кг

Украина не представлена

Начальный блок - 5:00-8:30

Финальный блок - 11:00-13:50

Пулевая стрельба

Женщины, пистолет 25 метров

Украина: Елена Костевич

Квалификация - 3:00 (финал 30 июля)

Стендовая стрельба

Украина не представлена

Женщины, финал - 8:30

Мужчины, финал - 9:30

Академическая гребля

Мужчины, двойки

Украина не представлена

Финал A - 3:18

Женщины, двойки

Украина не представлена

Финал A - 3:30

Мужчины, двойки парные, легкий вес

Украина: Игорь Хмара / Станислав Ковалев (финал B)

Финал B (без медалей) - 2:50

Финал A (медальный) - 3:50

Женщины, двойки парные, легкий вес

Украина не представлена

Финал A (медальный) - 4:10

Фехтование

Женщины, командный разряд, рапира

Украина не представлена

Четвертьфиналы - 3:50

Полуфиналы - 6:55

Матч за бронзу - 12:30

Матч за золото - 13:55

Спортивная гимнастика

Женщины, личное многоборье

Украина не представлена

Финал - 13:50

Настольный теннис

Женщины, одиночный разряд

Украина не представлена

Матч за бронзу - 14:00

Матч за золото - 15:00

Ключевые события Олимпиады в Украине будут транслироваться на телеканале "UA: Перший", а также сайте "Суспільне спорт".