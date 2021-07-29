Фінал Романчука, шанс для Світоліної та дебют Хижняка: розклад головних подій дня ОІ

Сьогодні, 29 липня, в Токіо розіграють лише 17 медалей Олімпійських ігор-2020. Менше нагород розігрують лише в дні відкриття і закриття ОІ.
Детальніше про розклад головних подій шостого медального дня Олімпіади - в матеріалі РБК-Україна.
Сьогодні українські спортсмени поборються за три медальних комплекти. Головні надії покладаються на плавця Михайла Романчука, який у кваліфікації встановив новий олімпійський рекорд, пропливши 800 метрів вільним стилем за 7 хвилин 41.28 секунд. Разом з ним у фіналі буде плисти ще один українець Сергій Фролов.
Крім цього в медальних змагання братимуть участь Вікторія Ус (гребний слалом) і Анастасія Турчин (дзюдо).
Також сьогодні гарантувати собі медаль може тенісистка Еліна Світоліна - вона зіграє в півфіналі олімпійського турніру проти чешки маркети Вондраушової. Між собою суперниці раніше зустрічалися чотири рази-три перемоги у Світоліної, одна у Вондраушової. Причому останню зустріч, яка відбулася наприкінці вересня 2020 року на турнірі в Римі, програла якраз Світоліна - 3:6, 0:6.
Для України дане досягнення в індивідуальному тенісі вже є рекордним - раніше подібне досягнення підкорювалося лише в парному розряді сестрам Олені і Катерині Бондаренко в Пекіні-2008.
Шанси завоювати ще одну медаль ОІ в Токіо має і Олена Костевич - її спільна "бронза" з Сергієм Омельчуком стала для України першою на цій Олімпіаді. Костевич братиме участь у кваліфікації стрільби з пістолета на дистанції в 25 метрів. Фінал змагань пройде 30 Липня.
Ще сьогодні дебютують з 1/16 фіналу головна надія українського боксу на ОІ-2020 - Олександр Хижняк, а також Цотне Рогава.
Детальний розклад ключових події дня:
Чоловіки, 800 метрів вільним стилем
Україна: Михайло Романчук, Сергій Фролов
Чоловіки, 200 метрів брасом
Україна не представлена
Жінки, 200 метрів батерфляєм
Україна не представлена
Чоловіки, 100 метрів вільним стилем
Україна не представлена
Жінки, естафета 4х200 метрів вільним стилем
Україна не представлена
Чоловіки, 100 метрів батерфляєм
Україна: Ігор Трояновський
Жінки, 200 метрів брасом
Україна: Дарина Зевіна
Жінки, одиночний розряд
Чоловіки, 69-75 кг
Каное, жінки
Україна: Вікторія Ус
Жінки, до 78 кг
Чоловіки, до 100 кг
Україна не представлена
Жінки, пістолет 25 метрів
Україна: Олена Костевич
Україна не представлена
Чоловіки, двійки
Україна не представлена
Жінки, двійки
Україна не представлена
Чоловіки, двійки парні, легка вага
Україна: Ігор Хмара / Станіслав Ковальов (фінал B)
Жінки, двійки парні, легка вага
Україна не представлена
Жінки, командний розряд, Рапіра
Україна не представлена
Жінки, особисте багатоборство
Україна не представлена
Жінки, одиночний розряд
Україна не представлена
Ключові події Олімпіади в Україні транслюватимуться на телеканалі "UA: Перший", а також сайті "Суспільне спорт".