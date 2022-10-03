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Фінал Путіна визначений, а питання майбутнього Росії поки що відкрите, - представник ГУР

Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Деякі з представників Кремля шукають можливості вберегти себе й свій стан від божевільних вчинків президента Росії Володимира Путіна, оскільки його майбутнє вже визначено.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника ГУР МО Андрія Юсова в інтерв'ю для "УНІАН".

"Сьогодні окремі представники кремлівської верхівки самі знаходяться в пошуку таких каналів і комунікацій для того, щоб убезпечити себе, свій стан, піти від божевільного диктатора. Але, безумовно, неформальні канали теж існують. Публічна політика - це дуже важлива складова, але крім неї існує ще й закулісся”, - відзначив Юсов.

За словами представника ГУР, серед військово-політичного керівництва й бізнес-еліти багато хто залишається незадоволений путінською Росією та кашею, яку заварив особисто схиблений диктатор. "Партія миру" щоразу розчаровується діями голови Кремля після кожного нового успіху ЗСУ, ескалацією й новою хвилею мобілізації.

"Це фіаско. Чи буде це політичне фіаско (майбутнє Путіна, - ред.), чи буде воно у вигляді міжнародного трибуналу, палацового перевороту або суду Лінча на вулиці – це вже інша історія. А ось питання майбутнього Росії поки залишається відкритим", - відзначає Юсов.

Як пояснює представник ГУР, Росією очікує один із наступних сценаріїв:

  • очищення від диктатури, переформатування та "відкат назад" від окупованих територій;
  • розпад й створення незалежних держав.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, після смерті або ж усунення Путіна, нове керівництво Росії намагатиметься витягнути країну з прірви, в яку вона летить сьогодні.

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