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На финал Лиги чемпионов в Киев приехали более 20 тыс. болельщиков

НовостиСпорт    26.05.2018 - 21:36
Фото: болельщик "Ливерпуля" в аэропорту Киева (dpsu.gov.ua)
Фото: болельщик "Ливерпуля" в аэропорту Киева (dpsu.gov.ua)

Сегодня оформлено 43 чартерных рейса: болельщиков "Ливерпуля" - 23, "Реал Мадрид" - 20

На финал Лиги чемпионов в Киев прибыли более 20,2 тыс.болельщиков. В течение субботы, 26 мая, в столицу прибыли 43 чартерных рейсы, сообщил Facebook спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"Только с 8:00 в столичных аэропортах оформлено 11,1 тыс. болельщиков. В целом уже свыше 20,2 тысячи. Только сегодня оформлено 43 чартера (болельщиков "Ливерпуля" - 23, "Реал Мадрид" - 20)", - отметил Слободян.

Он добавил, что в аэропорту "Киев" (Жуляны) пограничники запретили въезд в Украину одному из лидеров израильского криминальной группировки.

Также в аэропорту "Борисполь" применен группу реагирования в отношении гражданина Ирана, который назвался террористом.

 

Текущие итоги работы столичных пограничников. Только с 08.00 в столичных аэропортах оформлено 11,1 тыс....

Опубликовано Oleh Slobodyan 26 мая 2018 г.

Напомним, украинские пограничники в субботу, 26 мая, не пропустили на территорию государства двух граждан Российской Федерации, которые оказались представителями СМИ. Они ехали вроде бы на финал Лиги Чемпионов.

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Теги публикации: Лига Чемпионов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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