На финал Лиги чемпионов в Киев приехали более 20 тыс. болельщиков

Сегодня оформлено 43 чартерных рейса: болельщиков "Ливерпуля" - 23, "Реал Мадрид" - 20

На финал Лиги чемпионов в Киев прибыли более 20,2 тыс.болельщиков. В течение субботы, 26 мая, в столицу прибыли 43 чартерных рейсы, сообщил Facebook спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"Только с 8:00 в столичных аэропортах оформлено 11,1 тыс. болельщиков. В целом уже свыше 20,2 тысячи. Только сегодня оформлено 43 чартера (болельщиков "Ливерпуля" - 23, "Реал Мадрид" - 20)", - отметил Слободян.

Он добавил, что в аэропорту "Киев" (Жуляны) пограничники запретили въезд в Украину одному из лидеров израильского криминальной группировки.

Также в аэропорту "Борисполь" применен группу реагирования в отношении гражданина Ирана, который назвался террористом.

Текущие итоги работы столичных пограничников. Только с 08.00 в столичных аэропортах оформлено 11,1 тыс.... Опубликовано Oleh Slobodyan 26 мая 2018 г.

Напомним, украинские пограничники в субботу, 26 мая, не пропустили на территорию государства двух граждан Российской Федерации, которые оказались представителями СМИ. Они ехали вроде бы на финал Лиги Чемпионов.