Финал Лиги чемпионов 2023 года перенесли из Мюнхена в Стамбул

В конце лета текущего года в Стамбуле состоится стартовый турнир европейского клубного сезона, во время которого будет проведена жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций Европы УЕФА.

Стоит отметить, что финал Лиги чемпионов дважды переносили из Стамбула в другие города. В 2020 году УЕФА приняла решение провести финальный матч в Лиссабоне, а в текущем году - в Порту. Известно, что соответствующие решения были приняты из-за эпидемиологической ситуации в Турции.

Несмотря ни на что, уже в 2023 году Стамбул примет финальный матч Лиги чемпионов вместо Мюнхена.