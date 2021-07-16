UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Финал Лиги чемпионов 2023 года перенесли из Мюнхена в Стамбул

Автор: Сергей Пышкин

В результате переговоров Союза европейских футбольных ассоциаций с Федерацией футбола Турции, было принято решение провести финальный матч Лиги чемпионов 2023 в Стамбуле. Ранее планировалось, что матч состоится в Мюнхене.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

В конце лета текущего года в Стамбуле состоится стартовый турнир европейского клубного сезона, во время которого будет проведена жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций Европы УЕФА.

Стоит отметить, что финал Лиги чемпионов дважды переносили из Стамбула в другие города. В 2020 году УЕФА приняла решение провести финальный матч в Лиссабоне, а в текущем году - в Порту. Известно, что соответствующие решения были приняты из-за эпидемиологической ситуации в Турции.

Несмотря ни на что, уже в 2023 году Стамбул примет финальный матч Лиги чемпионов вместо Мюнхена.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что в Стамбуле состоится финальный матч Лиги чемпионов 2023, а не в Мюнхене.

Читайте РБК-Украина в Google News
УЕФАФутболЛига Чемпионов