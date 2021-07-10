Финал Евро-2020: как Англия и Италия шли к главному матчу турнира

Италия и Англия вечером 11 июля сразятся за титул чемпиона Европы. Месячный марафон футбола сборных будет завершен и кто-то выиграет титул.
Как сборные Италии и Англии пришли к финалу - в материале РБК-Украина.
Вряд ли кто-то видел в Италии реального претендента на титул перед стартом турнира, несмотря на серию без поражений в официальных матчах с 2018 года, когда команду возглавил Роберто Манчини. Тогда команда пролетела мимо чемпионата мира-2018, провалившись в квалификации. Перед Евро никто не сомневался, что Италия выйдет из группы, но мало кто ждал именно такого прохода "дальше".
Выступление "скуадры адзурры" в групповом этапе заставило изменить тон разговоров. Италия максимально уверенно отыграла матчи против Турции (3:0), Швейцарии (2:1) и Уэльса (обыграли полурезервным составом 1:0) и без всяких проблем оформила путевку в 1/8 финала. Но все еще оставались вполне обоснованные сомнения, ведь отыграть уверенно против не самых сильных соперников на групповом этапе это одно, а вот показывать сильные стороны в матчах плей-офф - совсем другое.
В целом, от части правильно будет сказать, что Италия пролезла в финал со скрипом. Но только от части, ведь совсем случайно в финал никто не попадает.
Лучшие голы Италии
Италия не всегда забивала много на Евро-2020, но часто делала это очень стильно.
Гол Лоренцо Инсинье в ворота Турции
Гол Мануэля Локателли в ворота Швейцарии
Гол Федерико Кьезы в ворота Австрии
Гол Лоренцо Инсинье в ворота Бельгии
Едва ли не каждый из последних чемпионатов мира или Европы в Англии называют "их" временем. Болельщики и журналисты каждые два года верят, что вот теперь их сборная должна выиграть и привезти праздник чемпионства. И каждый раз до этого было очень далеко и чем дальше, тем больше выступления Англии на больших турнирах выглядело как трагикомедия.
Чего-то подобного могли ожидать и сейчас. Вылет в 1/8 финала или в четвертьфинале. Почему? Ну ведь это же Англия, они же не могут ничего выиграть.
Но выглядит так, что в этот раз Англия настроена как никогда серьезно. На первом для себя Евро Гарет Саутгейт устроил мастер-класс прагматичного, скучного, но эффективного футбола.
Ни в одном из матчей, кроме полуфинала и встречи с Украиной, Англия не была командой, которая должна громить своего соперника. Чисто визуально их игра выглядело как просто владение мячом в надежде где-то создать момент. И моментов было не так много.
Групповой этап Англия прошла с минимальными победами над Хорватией и Чехией и нулевой ничьей против заклятого врага Шотландии, вместе с которым сыграла, наверное, самый скучный матч на этом Евро. Этого им хватило, чтобы пройти дальше.
В 1/8 финала англичане обыграли Германию 2:0 в игре, где не сказать, что очень сильно доминировали, но и проиграть не должны были. После этого Англия оторвалась на Украине, забив четыре гола и, возможно, заслуживая забить больше команде Андрея Шевченко.
Полуфинальная игра с Данией определенно стала самым тяжелым испытанием для Англии на турнире. Датчане испортили статистику вратарю Джордану Пикфорду, который до той игры не пропускал еще на Евро-2020, и Англии пришлось отыгрываться по с 0:1. Это удалось еще в первом тайме. Во втором же Англия играла так, что экстра-таймов не должно было быть, но вратарь Дании Каспер Шмайхель отыграл буквально "матч жизни", потащив все острые удары от англичан. Что было в овертайме, мы прекрасно помним - скандальный пенальти за то ли фол, то ли не фол на Рахиме Стерлинге, и гол Харри Кейна, который забил на добивании незабитого им же пенальти.
Но даже с учетом этого спорного эпизода, Англия в полуфинале заслужила выиграть и пройти в первый для себя финал Евро и первый с 1966 года финал большого турнира.
Дальше должны были бы быть красивые голы Англии, но их особо и не было. И это наглядно отражает стиль игры англичан на этом турнире - сухо и прагматично.