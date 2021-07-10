Фінал Євро-2020: як Англія та Італія йшли до головного матчу турніру

Італія змусила себе поважати

Навряд чи хтось бачив в Італії реального претендента на титул перед стартом турніру, незважаючи на серію без поразок в офіційних матчах з 2018 року, коли команду очолив Роберто Манчіні. Тоді команда пролетіла повз Чемпіонат світу-2018, провалившись у кваліфікації. Перед Євро ніхто не сумнівався, що Італія вийде з групи, але мало хто чекав саме такого проходу "далі".

Виступ "Скуадри Адзурри" в груповому етапі змусив змінити тон розмов. Італія максимально впевнено відіграла матчі проти Туреччини (3:0), Швейцарії (2:1) і Уельсу (обіграли напіврезервним складом 1:0) і без всяких проблем оформила путівку в 1/8 фіналу. Але все ще залишалися цілком обґрунтовані сумніви, адже відіграти впевнено проти не найсильніших суперників на груповому етапі це одне, а от показувати сильні сторони в матчах плей-офф - зовсім інше.

У плей-офф, звичайно, Італія грала вже не так яскраво. Основний час матчу проти Австрії в 1/8 фіналу був незрілим і лише в додатковий час італійці дотиснули суперника за рахунок класу - 2:1. У чвертьфіналі з Бельгією були голи і було цікавіше, але матч був дуже небезпечний для Італії - тільки погана гра на завершальній стадії атак вберегла їх від переведення поєдинку в овертайм - теж 2:1, але в основний час. Екстра-тайми і вже серію пенальті довелося грати проти Іспанії в півфіналі. І в цьому поєдинку Італія зіграла досить слабо і десь навіть заслуговувала програти в основний час і вилетіти. Але Іспанія не проявила характер і в підсумку вилетіла по пенальті.

В цілому, від частини правильно буде сказати, що Італія пролізла у фінал зі скрипом. Але тільки від частини, адже зовсім випадково у фінал ніхто не потрапляє.

Кращі голи Італії

Італія не завжди забивала багато на Євро-2020, але часто робила це дуже стильно.

Гол Лоренцо Інсіньє у ворота Туреччини

Гол Мануеля Локателлі у ворота Швейцарії

Гол Федеріко К'єзи у ворота Австрії

Гол Лоренцо Інсіньє у ворота Бельгії

Англія пише драму з можливим щасливим кінцем

Чи не кожен з останніх чемпіонатів світу або Європи в Англії називають "їх" часом. Вболівальники і журналісти кожні два роки вірять, що ось тепер їх збірна повинна виграти і привезти свято чемпіонства. І кожен раз до цього було дуже далеко і чим далі, тим більше виступу Англії на великих турнірах виглядало як трагікомедія.

Чогось подібного могли очікувати і зараз. Виліт в 1/8 фіналу або в чвертьфіналі. Чому? Ну адже це ж Англія, вони ж не можуть нічого виграти.

Але виглядає так, що цього разу Англія налаштована як ніколи серйозно. На першому для себе Євро Гарет Саутгейт влаштував майстер-клас прагматичного, нудного, але ефективного футболу.

Ні в одному з матчів, крім півфіналу і зустрічі з Україною, Англія не була командою, яка повинна громити свого суперника. Чисто візуально їх гра виглядало як просто володіння м'ячем в надії десь створити момент. І моментів було не так багато.

Груповий етап Англія пройшла з мінімальними перемогами над Хорватією і Чехією і нульовою нічиєю проти заклятого ворога Шотландії, разом з яким зіграла, напевно, самий нудний матч на цьому Євро. Цього їм вистачило, щоб пройти далі.

В 1/8 фіналу англійці обіграли Німеччину 2:0 в грі, де не сказати, що дуже сильно домінували, але і програти не повинні були. Після цього Англія відірвалася на Україні, забивши чотири голи і, можливо, заслуговуючи забити більше команді Андрія Шевченка.

Півфінальна гра з Данією безумовно стала найважчим випробуванням для Англії на турнірі. Данці зіпсували статистику воротареві Джордану Пікфорду, який до тієї гри не пропускав ще на Євро-2020, і Англії довелося відіграватися по з 0:1. Це вдалося ще в першому таймі. У другому ж Англія грала так, що екстра-таймів не повинно було бути, але воротар Данії Каспер Шмайхель відіграв буквально "матч життя", потягнувши всі гострі удари від англійців. Що було в овертаймі, ми чудово пам'ятаємо - скандальний пенальті за чи то фол, чи то не фол на Рахіму Стерлінгу, і гол Харрі Кейна, який забив на добиванні незабитого ним же пенальті.

Але навіть з урахуванням цього спірного епізоду, Англія в півфіналі заслужила виграти і пройти в перший для себе фінал Євро і перший з 1966 року фінал великого турніру.

Далі повинні були б бути красиві голи Англії, але їх особливо і не було. І це наочно відображає стиль гри англійців на цьому турнірі - сухо і прагматично.

Як би там не було, немає сумнівів, що обидві збірні заслужили бути у фіналі. Але чи буде це тріумф Італії вперше з 2006 року або ж кінець страждань Англії, що не вигравала нічого з того самого 1966 року - дізнаємося ввечері 11 липня.